Лучшие инновационные кейсы представят на Красной Поляне 7-8 декабря

7-8 декабря на Красной Поляне в Отеле Marriott Krasnaya Polyana пройдет Вторая конференция «Инновации — к качественному экономическому росту», на которой будут представлены лучшие бизнес - практики - от корпоративных проектов по созданию и развитию инфраструктуры инноваций до успешных кейсов по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок новых продуктов.

Цель Конференции – создать профессиональную деловую площадку для взаимодействия и обмена опытом между инновационно-активными компаниями и демонстрации реального опыта внедрения инноваций российскими предприятиями и организациями.

В числе спикеров Конференции - представители отечественных и зарубежных компаний - ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ОАО «Российские железные дороги», ASUS, АО «Зарубежнефть», ПАО Сбербанк, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «Газпром нефть», Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС, АО «Группа Т-1», КИВИ Банк (АО), логистического оператора PickPoint, ОАО АК «Уральские авиалинии», Страховой компании «Ингосстрах-Жизнь», Компании «Сбербанк Факторинг».

Конференция пройдет уже во второй раз и получит дальнейшее развитие – деловая часть мероприятия запланирована на два дня, будет существенно расширен как пул спикеров, так и круг обсуждаемых тем - особое внимание в этом году будет уделено опыту внедрения инновации в финансовой сфере и ритейле.

Участники Конференции обсудят множество вопросов и узнают «из первых рук» о программах инновационного развития в компаниях с государственным участием, инструментах поиска инноваций, практиках развития корпоративных инноваций, социально-значимых инновациях, новшествах в сервисе и маркетинге, новых продуктах и сервисах.

Конференция проводится в рамках Церемонии награждения Лауреатов Седьмой Ежегодной Премии «Время инноваций-2017», вручаемой за лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Программа Конференции – на официальном сайте проекта.