Кондитеры просят разрешение на закупку сухого молока из Белоруссии

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд», объединяющая Mars, Nestle, «Объединенных кондитеров» и др., сообщила премьеру Дмитрию Медведеву о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли в связи с запретом на его импорт из Белоруссии. Собственного сухого молока нужного качества в РФ недостаточно и оно на 15−20% дороже белорусского, сообщает «Коммерсант», со ссылкой на обращение.

Сухая молочная сыворотка и сухое молоко — важнейшие ингредиенты для кондитерской промышленности, и их дефицит ставит российских производителей в тяжелые условия, говорится в письме. В кондитерском производстве молочное сырье не подвергается воздействию высоких температур, поэтому требования к его качеству высоки. В России из-за дефицита сырого молока на сушку зачастую отправляется продукт с отклонениями по качеству, и такое сырье не может использоваться в кондитерской отрасли.

По оценкам «Асконда», местное сухое молочное сырье обеспечивает примерно 50% потребностей российских кондитеров. Остальное покрывается за счет импорта, при этом большинство поставщиков из стран дальнего зарубежья были заменены белорусскими. «Асконд» просит Дмитрия Медведева поручить профильным министерствам принять решения для обеспечения российских производителей кондитерских изделий качественным молочным сырьем по доступным ценам.

О том, что ограничения на поставки из Белоруссии создают риски для российской пищевой промышленности, уже предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), письмо ушло первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву. Вопрос поручили изучить Минсельхозу. Там уточнили, что «ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов».

Исполнительный директор национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов возражает, что в России очень жесткие требования к сырому молоку, поэтому некачественного сырья в принципе быть не может. Сертифицированных производителей качественного сухого молока в России мало, а их продукция в среднем на 15−20% дороже белорусских аналогов, уверяет Вячеслав Лашманкин. У производителей молочных продуктов в Белоруссии большие запасы, что позволяет им продавать товар ниже рынка, указывает господин Белов. При этом, подчеркивает он, сегодня сухое молоко в России торгуется на 10% дешевле, чем в 2017 году.

По оценке участников рынка, аттестация новых поставщиков сырья занимает не менее восьми месяцев. Проблема стоит достаточно остро, высок риск того, что придется переходить на импорт сырья из дальнего зарубежья и пересматривать цепочку поставок. Увеличение расходов на логистику скажется и на отпускных ценах, в результате российские кондитеры могут уступить долю рынка производителям из Белоруссии и Казахстана.