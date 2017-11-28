Производители стали партнерами в области дистрибуции продуктов под брендом Nestea на российском рынке



Depositphotos

ОАО «Компания Росинка» и компания Nestlé Waters стали партнерами в области дистрибуции продуктов под брендом Nestea на российском рынке, следует из официального заявления компаний.

Сотрудничество начнется с 1 января 2018 года после ликвидации совместного предприятия Beverage Partners Worldwide, когда все права на дистрибуцию брендового ассортимента Nestea перейдут к ОАО «Компания Росинка». До этого времени руководить всеми текущими операциями будет совместное предприятие.

По данным Nielsen, российский рынок холодного чая оценивается почти в 211,6 млн евро. Развитие сегмента определяется тенденциями в сфере полезных для здоровья напитков. В результате, становятся популярны технологии и рецептуры, основанные на применении натуральных ингредиентов. Представители «Компании Росинка» и Nestlé Waters убеждены, что созданный бренд Nestea будет активно продвигаться на растущем рынке.

«ОАО «Компания Росинка» отличается не только многолетним опытом в индустрии напитков, но и хорошо организованными логистикой и сетью сбыта. Мы уверены, что сотрудничество с этой компанией откроет новые перспективы для развития бренда Nestea», – заявил глава подразделения готовых напитков в Nestlé Waters Гарет Джоунс.

«Nestea идеально вписывается в наш портфель брендов, дополняя существующий ассортимент продукции. Предоставление нам лицензии говорит о доверии и признании со стороны нашего партнера компании Nestlé. Однако это еще и большая ответственность за полноценное использование потенциала бренда на российсокм рынке. Нет никаких сомнений в том, что бренд Nestea позволит нам улучшить управление своей коммерческой деятельностью», – прокомментировал исполнительный директор ОАО «Компания Росинка» Владимир Трофимов.

Портфель «Компании Росинка» на сегодняшний день включает в себя минеральную воду «Липецкая», минеральную воду с соком «Биомикс», сокосодержащий напиток «Фрутмотив» и детскую серию сокосодержащих напитков «Фрутмотив.Яркое детство».