Товарный знак, сходный до степени смешения с ее брендом, был использован на рекламном рынке другой компанией

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Корпорация ЛБЛ» (входит в Коммуникационную группу LBL) к «ЛБЛ Маркетинг Продакшен» и Кондратьеву Ю.В. Согласно решению суда, вступившему в законную силу (есть в распоряжении Sostav), компания «ЛБЛ Маркетинг Продакшен» незаконно использовала фирменное наименование и товарные знаки, под которыми работают компании Коммуникационной группы LBL, и исключительные права на которые принадлежат АО «Корпорация ЛБЛ».

Арбитраж обязал «ЛБЛ Маркетинг Продакшен» не использовать фирменное наименование и его сокращенную форму «ЛБЛ Маркетинг Про», внести изменения в учредительные документы, не использовать в интернете обозначений «Типография ЛБЛ», «Типография LBL», «LBL», а также выплатить компенсацию в общем размере 2 млн рублей.

Защита товарных знаков всегда была и будет находиться в приоритете коммерческих интересов Коммуникационной группы ЛБЛ, – комментирует выигранное дело президент Коммуникационной группы LBL, генеральный директор АО «Корпорация ЛБЛ» Татьяна Лифантьева.

Коммуникационная группа LBL основана в 1992 году, предоставляет полный спектр рекламных услуг, включая медийный и креативный сервисы, имеет собственные крупноформатные медиафасады, производственные мощности и дизайн студию. Среди клиентов – BMW, Volvo, Mitsubishi, Toshiba, «Аэрофлот», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, Ростелеком, РЖД, Министерство обороны РФ, Минздравсоцразвития РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Департамент средств массовой информации и рекламы, Департамент спорта и туризма города Москвы и другие.

Бизнесмен Юрий Кондратьев учредил «Типографию ЛБЛ» в 2010 году, сменив название на «ЛБЛ Маркетинг Продакшен» в 2014 году. Компания оказывает полиграфические, рекламные и другие услуги, у нее есть контракты с такими компаниями, как «Аэрофлот» и «Мосэнергосбыт», следует из данных системы Seldon.Basis, которая представляет информацию о юридических лицах и предпринимателях.

Коммуникационная группа LBL в лице Корпорации ЛБЛ в течение нескольких лет пыталась урегулировать конфликт с незаконным использованием товарного знака лично с Юрием Кондратьевым, который является и владельцем, и генеральным директором ООО «ЛБЛ Маркетинг Продакшен». Попытки не увенчались успехом, пришлось отстаивать свои права в суде.