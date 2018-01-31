Межведомственное согласование подзаконных актов все еще не пройдено

Закон об идентификации пользователей мессенджеров вступил в силу 1 января 2018 года, но до сих пор фактически не заработал. Акты о порядке идентификации и блокировке пользователей мессенджеров до сих пор не утверждены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Порядки идентификации пользователей и их блокировки были разработаны Минкомсвязью в октябре 2017 года. Согласно проектам, оператор связи обязан предоставить мессенджеру данные о наличии или отсутствии в базе абонента в течение пяти секунд, а Роскомнадзор наделяется правом блокировки мессенджеров, в которых распространяется запрещенная информация.

Однако правила взаимодействия операторов и сервисов пока не утверждены. «В настоящее время идет межведомственное согласование подзаконных актов»,– подтвердили в пресс-службе Минкомсвязи.

В Минэкономики пояснили, что идентификация пользователей не всегда будет возможна в принципе. Мессенджеры Google Talk, Skype, Confide, Ansa и др. не требуют наличия абонентского номера, сервисы вроде Miranda IM могут быть использованы на любом ноутбуке или ПК без привязки к сим-карте, а WeChat интегрировал в себя большое количество сервисов, куда также могут писать его пользователи.

Кроме того, в проекте необходимо закрепить безвозмездный характер договоров между мессенджерами и сотовыми операторами, настаивает Минэкономики.

«Главная проблема этого закона в том, чтобы он исполнялся всеми участниками рынка, как российскими, так и зарубежными. Как показывает предыдущая практика, не во всех случаях это удается реализовать»,– отметил технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

По данным Роскомсвободы, в реестр организаторов распространения информации занесено 98 сервисов, включая Telegram, Snap, «Яндекс», но нет Facebook Messenger и Viber.

Сотовые операторы предложили создать единый операционный центр обмена информацией между ними и мессенджерами на базе ФГУП ЦНИИС, который по агентской схеме будет заключать договоры с мессенджерами от имени операторов, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Когда будут заключены первые договоры, в ведомстве не уточнили.