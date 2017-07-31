В новом дивизионе компании он займётся закупкой медиа для всех клиентов группы

Бизнес-дивизион АДВ Benchmark, отвечающий за закупки медиа для всех клиентов группы АДВ, возглавит коммерческий директор Havas Media Group Илья Куценко. Цель работы его подразделения - создать прозрачную и технологичную систему, отвечающую современных требованиям рынка.

Значительная часть карьеры Ильи Куценко состоялась в АДВ. В 2003 г. он начал работать в агентстве MPG (н.в. HavasMedia) в должности Broadcast buying director. Позже последовательно занимал позиции Buying director и Media Director в Havas Media. До настоящего назначения работал в должности Коммерческого директора Havas MediaGroup.

В рамках назначения Куценко сосредоточится на повышении эффективности коммерческих операций АДВ в области закупок медиа (OOH, пресса, радио и ТВ) и создании единой коммерческой и переговорной стратегии АДВ Benchmark. Он будет заниматься формированием, внедрением и развитием технологических решений для автоматизации и оптимизации закупок, за аналитику внутренних бизнес-ориентиров и рыночных данных.

«Миссией новой центральной баинговой структуры станет обеспечение для клиентов агентств группы АДВ наилучшей стоимости конверсии рекламного инвентаря селлеров в бизнес-результаты. Для этого закупка в АДВ будет самой технологичной на рынке» - сообщает Куценко.

«Взятый в этом году курс на трансформацию бизнеса и подхода к работе с медиа реализуется через ряд нововведений, в том числе создание сильной централизованной команды АДВ Benchmark. Илья прекрасно ориентируется в технологиях и знает рынок медиа, а значит, является лучшим лидером нового подразделения из возможных. Мы уверены, что благодаря этим изменениям АДВ укрепит лидерские позиции на российском рынке» - комментирует назначение Елена Кустова, главный коммерческий директор АДВ.

Напомним, в июне Дмитрий Коробков, вернувшийся к управлению группы АДВ, решил реорганизовать структуру холдинга. Реформация включила в себя изменение идеологии рекламной отрасли в целом, а так же кадровые и структурные перемены.