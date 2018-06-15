Ранее законопроект раскритиковали в АКАР и Минкомсвязи

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект ЛДПР о запрете рекламы лекарств на телевидении, сообщает РИА Новости.

В Госдуме отметили, что авторы законопроекта не проработали вопрос в достаточной степени. В частности, закон не запрещает рекламу БАДов, что заставит россиян под воздействием телевидения полностью перейти на самолечение такими добавками.

Кроме того, члены комитета обратили внимание на то, что действующее законодательство уже ограничивает рекламу на телевидении рецептурных препаратов.

Напомним, депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов в теле- и радиопрограммах. По мнению авторов, подобная реклама стимулирует самолечение и создает угрозу жизни и здоровью потребителей.

Эти поправки ранее уже не поддержали в Ассоциации коммуникационных агентств России и Минкомсвязи. По мнению АКАР, запрет рекламы приведет к падению выручки федеральных и региональных телеканалов и радиостанций на 30 млрд рублей. В Минкомсвязи такой запрет назвали крайне опасным, потому что за ним могут скрываться интересы фармацевтических компаний.