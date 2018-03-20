Zebra Hero сняли короткометражный фильм о первом интернет-супергерое для Дом.ru

Команда креативного видеоагентства Zebra Hero недавно сняла и показала короткометражку про первого в мире интернет-супергероя. За месяц фильм посмотрели 4 млн человек в соцсетях и на YouTube. Ниже подробный и захватывающий пост-релиз о проделанной работе и ее результатах.

Бриф

Дом.ru — самый быстрый провайдер домашнего интернета России в 2017 году по версии Speedtest. Компания нацелена на работу с поколением Z, чье взросление неразрывно от технологий, поэтому бренду важно увеличивать знание среди молодой аудитории.

Подход

Мы отталкивались от сообщения бренда, что интернет Дом.ru — это «сверхинтернет»: самый быстрый домашний интернет с самой большой сетью общедоступного Wi-Fi в российских регионах. В мире существуют десятки героев с суперспособностями, но еще не было того, чьи силы связаны с интернетом. Чтобы объединить интернет с территорией супергероев, мы придумали имиджевую digital-кампанию, которая разделилась на несколько этапов и завершилась созданием собственного короткометражного фильма.

Этап 1. Выбери интернет-супергероя!

Кампания началась с того, что мы предложили художникам придумать героев, чья сила связана с интернетом, а интернет-пользователям — выбрать лучшего. О победителе голосования Дом.ru пообещали снять художественный фильм.

Супергероев создали 8 интернет-художников: Duran, Gudim, Жгун, Чилик, Александр Доброкотов, Анастасия Лемова, Александр Штефанец, Александр Богатов (Daily Sketchups).



Cреди персонажей были Человек-интернет, который непобедим перед своими врагами, поскольку знает всю их историю поиска; Суперлайкмен, который получает сверхсилу от лайков в социальных сетях; Мемомен, телепортирующий интернет-мемы в реальность и другие:

Раздающая / Автор: Duran

Когда во всем мире пропал интернет, Раздающая стала единственным источником Wi-Fi на Земле.

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Мимишторм / Автор: Александр Богатов (Daily Sketchups)

Суперсила Мимишторм скрыта в самых милых фотографиях интернета.

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Александр Богатов (Daily Sketchups): Придумал 8 проработанных концептов, из которых определили тройку лучших с ребятами из Zebra Hero. Выбор за мной — рисую мимишную тему, беру фразы животных с заголовками из «Медузы», готово! Оказаться рядом с такими крутыми медийными художниками — гордость. А Duran и Егор Жгун — вообще герои для меня.

Человек-интернет / Автор: Александр Доброкотов

Человек-интернет непобедим перед своими врагами: он знает все их тайны.

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Александр Доброкотов: Как известно, транснациональные корпорации Google и Facebook следят за каждый кликом пользователя и знают о нем больше, чем его друзья, мама или ФСБ. Знают многое, даже самое интимное и сокровенное — историю браузинга. На этом страшном знании и построена суперспособность моего героя.

Суперлайкмен / Автор: Gudim

Сила Суперлайкмена зависит от количества лайков, которые ему ставят в социальных сетях.

Яжевумен / Автор: Александр Штефанец

Яжевумен постит сотни фотографий своих деточек, потому что эти фотографии помогают ей спасать мир.

Мемомен / Автор: Чилик

Мемомен умеет телепортировать интернет-мемы в реальность.

Перемоткамен / Автор: Анастасия Лемова

Перемоткамен — супергерой, который может перематывать время, как ролики на YouTube.

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Человек-роутер / Автор: Жгун

Человек-роутер посвятил жизнь самоотверженной борьбе с лишними проводами.

Все работы были опубликованы на сайте internethero.ru. Голосование сопровождалось видеоманифестом о том, почему привычные герои больше не справляются и миру нужен новый интернет-супергерой. На своих YouTube-каналах проект анонсировали популярные видеоблогеры Руслан Усачев, Ян Топлес и Сергей Дружко. Была также запущена медийная кампания по анонсированию проекта на YouTube, mail.ru, в социальных сетях и на других площадках.

Охват проекта на первом этапе составил свыше 17 млн контактов. Более 10 млн просмотров набрал манифест и более 100 тысяч уникальных пользователей посетили сайт internethero.ru.

В голосовании победила Раздающая — героиня комиксов художника Duran, которая умеет раздавать Wi-Fi в постапокалиптическом мире без интернета.

Duran: Я рисовал комикс из 3 частей, держа в голове референсы из кино. Первая часть — «Рассвет мертвецов» (постапокалипсис и погоня зомби за машиной), вторая — «Оно приходит ночью» (правила, по которым живут выжившие после катастрофы), третья — «Безумный Макс: Дорога ярости» (новые цивилизации и их вожди). Поэтому персонаж так и просился на экран. Когда я узнал, что про Свету будет снята короткометражка, обрадовался — не так часто мои герои удостаиваются такой чести.

Этап 2. В ожидании фильма

Победитель известен — пришло время писать сценарий. Несмотря на то, что это короткометражка, времени потребовалось много. Креативная команда подготовила несколько вариантов сценария. В итоге решили снять приквел к комиксу.

Артем Царегородцев, креативный продюсер Zebra Hero: Мы уже снимали короткометражки, например, для Samsung или Министерства туризма Швейцарии. Но проект для Дом.ru был для нас чем-то совершенно новым, впервые в создании будущего сценария участвовала не только креативная команда агентства, но и все интернет-пользователи, а также известные художники. У каждого из художников свой визуальный язык, чувство юмора и освещаемые темы. О любом из придуманных супергероев можно было снять запоминающийся и яркий фильм.

Тем временем, у Раздающей появился свой паблик «Света в мире без интернета», на который подписались более 10 000 человек. Там публиковались новые комиксы о приключениях Раздающей от Duran и скетчи на тему жизни без интернета.

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В январе в Москве прошли съемки фильма. В помещении культурного центра ЗИЛ были построены специальные декорации. Режиссером короткометражки стал Антон Маслов (сериалы «Отель Элеон», «Бесстыдники»). Роль Раздающей исполнила Александра Кузенкина, известная по ролям в театре «Сатирикон» и сериалу «Отель Элеон». Также в фильме сыграли Ольга Медынич, Федор Лавров, Тимур Боканча, Тимур Зайцев, Кирилл Ковбас и популярные видеоблогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский.

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Этап 3. Оффлайн И онлайн премьера

Город, в котором пройдет премьера, выбирали сами пользователи в группе «Света в мире без интернета». Победителем стал Санкт-Петербург, однако ярославцы так активно голосовали, что было решено сделать спецпоказ с приглашением видеоблогера Яна Топлеса и в этом городе.

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Андрей Пауков, продакшн-директор Zebra Hero: Над фильмом работала отличная команда — молодые, энергичные и заряженные кинематографисты. В каждом кадре видна любовь к деталям нашего художественного департамента. Особая гордость — трехметровый камень, который создан из дерева, металла и гипса.

Андрей Чазов, директор по маркетингу «Дом.ru»: У нас не было цели показать принцип работы интернета. Это творческий проект, в котором мы хотели рассказать об интернете как новой культуре, среде общения миллионов людей. Интернет стирает границы и дает возможность общаться, учиться, работать, развлекаться, не выходя из дома, а Дом.ru — один из лидеров по количеству обслуживаемых клиентов в России — делает все, чтобы интернет был доступным, надежным и быстрым. Считаю, что проект получился по-настоящему масштабным.

На следующий день после премьеры в Санкт-Петербурге фильм был выложен на YouTube-канале Дом.ru.

Конкурс мемов

В паблике Раздающей и паблике Дом.ru в «ВКонтакте» проходили конкурсы: зрителям предлагалось придумать продолжение для комикса Duran, сделать мемы по мотивам фильма или поучаствовать в квесте «В мире без интернета». Победители получили часы Apple Watch с авторским дизайном или возможность попасть на премьеру фильма. В конкурсах проекта приняли участие почти 4 тысячи человек.

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Результаты

Общий охват всей рекламной кампании превысил 30 млн контактов, пользователи оставили более 30 тысяч комментариев и сделали 3 тысячи репостов.

Фильм посмотрели почти 4 млн интернет-пользователей. О премьере фильма рассказали Руслан Усачев и Ян Топлес, их анонсы на YouTube и в соцсетях набрали 2 млн просмотров.

О фильме написали федеральные и региональные СМИ, такие как TJournal, Afisha. daily, vc.ru, sobaka.ru и другие. Всего более 140 публикаций.

Команда проекта:

Команда Дом.ru: Константин Рябцев, Евгений Мандрик, Юлия Зорина, Мария Мугатарова, Наталья Глотова, Елена Сарапульцева, Кирилл Головкин, Андрей Чазов.



Креатив и продакшн: Zebra Hero

Креативные продюсеры: Артём Царегородцев, Андрей Пауков.

Креативная команда: Эльнара Ялалтдинова, Юлия Фролова.

Аккаунт-директор: Лена Самойлова.

Продюсер: Катя Адаричева.

Разработка лендинга internrthero.ru: Студия Just Look

Разработка манифеста: Студия Папатон

Актеры:

Света — Александра Кузенкина.

Максим Андреевич — Федор Лавров.

Галина Маслова — Ольга Медынич.

Программист Арсений — Кирилл Ковбас.

Инженер Игорь — Тимофей Зайцев.

Лаборант Евгений — Тимур Боканча.

А также Руслан Усачев, Михаил Кшиштовский, Дмитрий Смирнов, Сергей Черданцев, Игорь Гаспарян, Елизавета Мартинес.

Режиссер-постановщик: Антон Маслов.

Авторы сценария: Сергей Левитан, Артём Царегородцев, Антон Маслов.

Оператор-постановщик: Сергей С. Комаров.

Художник-постановщик: Таня Кан.

Композитор: Евгений Тейлор и OMURA Music Band.

Исполнительный продюсер: Рубен Айрапетян.

Второй режиссер: Юлия Завьялова.

Художник по костюмам: Валерия Липкина.

Художник по гриму: Анна Косогова.

Звукорежиссер: Игорь Гладкий.

Звукорежиссер постпродакшна: Станислав Паушев.

Продюсер постпродакшна: Ира Кокунова.

Монтаж: Игорь Абидов.

Цветокоррекция: Евгений Гвоздев.

Супервайзер компьютерной графики: Максим Ищенко.

Кастинг-директор: Юлия Ерохина.

Гафер: Дмитрий Маслов.

Операторы: Борис Коростышевский, Даниил Батущак, Андрей Мирошниченко.

Фокуспуллеры: Хусейн Маусаев, Борис Коростышевский, Даниил Гильманшин.

Механики камеры: Филипп Шевченко, Артём Архипов.

Долли: Илья Титаренко, Владимир Прокофьев.

Стедикам: Андрей Голованов.

Помощник режиссера: Максим Лапий.

Ассистент продюсера: Алёна Куликова.

Ассистент художника: Александра Вагаева.

Ассистент художника по реквизиту: Елена Грахова.

Ассистент художника по костюмам: Екатерина Кананович.

Ассистент художника по гриму: Ирина Рябоконь.

Фотограф: Арсений Голышкин.

Реквизиторы: Андрей Мучко, Владимир Груздевич.

Постановщики-бутафоры: Максим Гришенков, Артем Озеров.

Постановщики: Муктарбек Абдыкадыров, Акылбек Суванов, Маратвек Изабаев, Жолдошбек Ибраимов, Дуронбек Кебеков.

Ассистент звукорежиссера: Борис Карпов.

Ассистент по актерам: Алиса Ризатдинова.

Локейшн менеджер: Валентин Савченко.

Директор: Денис Тур.

Финансовый менеджер: Ксения Тропаревская.

Юрист: Ирина Бирюкова

Водители: Георгий Нагишкин, Игорь Титов.