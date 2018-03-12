Картина собрала 331,1 млн рублей, что позволило ей окупить производственный бюджет

Российская комедия Алексея Нужного «Я худею» в выходные дни 8−11 марта заняла первое место по кассовым сборам. Она собрала 331,1 млн руб, сообщает портал kinobussiness.com.

Картина вышла в российский прокат 8 марта. Только за первые три дня фильм о похудении посмотрели более миллиона человек. Дебютная касса «Я худею» станет двенадцатой за всю историю для российского кино и четвёртой для комедийных лент.

«Такой результат позволяет окупить не только производственный бюджет, но и все затраты на подготовку релиза и рекламную поддержку. Фактически продюсеры могут подсчитывать прибыль уже после первых выходных на экранах», — говорится в сообщении портала.

На втором месте по сборам — американский приключенческий фильм «Излом времени», собравший 251,2 млн руб. Третье место занимает кинокомикс «Черная пантера», собравший за четыре выходных 179,3 млн руб.

Фильм «Лёд» заработал за 8 марта ещё 38 миллионов рублей, доведя общие сборы до 1 млрд 334 млн руб.