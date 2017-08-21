Оценивать работы будут ведущие международные эксперты рекламной индустрии

Оргкомитет Ad Black Sea объявляет состав жюри Advertising Campaigns, Media, Out of Home. Команда состоит из ведущих международных экспертов рекламной индустрии, представляющих 6 стран черноморского региона – Румыния, Турция, Болгария, Грузия, Украина, Россия, а также другие страны Европы – Бельгия, Эстония, Польша, Латвия.

Команда жюри Advertising Campaigns, Media, Out of Home на Ad Black Sea 2017:

Dries Dewilde, креативный директор Duval Guillaume, Бельгия

Bartek Klimaszewski, Co-Creative Director, McCann Warsaw & MRM//McCann, Польша

Gatis Rozenfelds, сооснователь и креативный директор Tribe Riga, Латвия

Maxim Boritko, партнер практики интегрированных коммуникаций Rockets Growth R&D, Украина

Joonas Veelmaa, креативный директор Division, Эстония

Natalie Teddy, старший копирайтер BBDO Moscow, Россия

Konstantin Trendafilov, креативный директор Saatchi & Saatchi Sofia, Болгария

Beqa Meparishvili, исполнительный креативный директор Windfor's, Грузия

Oktar Akin, креативный директор Leo Burnett Istanbul, Турция

Судейство фестиваля пройдет в Батуми 20-21 сентября 2017. Международные члены жюри соберутся вместе на берегу Черного моря, чтобы оценить работы, выбрать победителей, а уже общим решением Председатели всех составов выберут Гран-При фестиваля. Основными критериями оценивания конкурсных работ будут оригинальность/новизна идеи и качество ее воплощения.

Второй дедлайн приема конкурсных работ: 31 августа 2017

Дни фестиваля: 21-23 сентября 2017

Церемония награждения: 23 сентября 2017

Сайт Ad Black Sea открыт для приема конкурсных работ. По всем вопросам участия в фестивале обращайтесь в оргкомитет: +38 (044) 490 9030, festival@vrk.org.ua – Катерина Грабовская.

Фестиваль входит в Рейтинги креативности России 2017 для рекламных и брендинговых агентств с коэффициентом три (k=3).

Ранее были представлены команды жюри в таких номинациях как Design & Branding, Digital & Mobile и Film, Radio, Print & Publishing.