ГК начала тратить привлеченные неделю назад европейские инвестиции



Пресс-служба Kokoc Groupтрация

Агентство мобильной рекламы MobiSharks объединилось с мобильным направлением Kokoc Group - Kokoc Mobile. За счет слияния двух амбициозных команд группа компаний планирует усилить мобильное направление как на российском рынке, так и за рубежом.

Kokoc Group приобрела доли соучредителей агентства Валерия Кашина и Геннадия Нагорнова. Двое других основателей MobiSharks Михаил Малый и Денис Асенов вошли в объединенную структуру Kokoc Mobile в качестве управляющих партнеров. Михаил будет отвечать за продажи и развитие новых направлений бизнеса, а Денис - возглавит направление медиабаинга.

Покупка MobiSharks позволит Kokoc Group усилить позиции на рынке мобильного продвижения, объединив их с компетенциями в области мобильной разработки и аналитики. Таким образом, клиенты Kokoc Group получат уникальный продукт комплексного решения по выводу бизнеса в мобильную сферу. Также новый актив позволит Kokoc Mobile реализовать продуктовую стратегию на 2017-2018 годы и продолжить экспансию на мировой рынок.

"Присутствие в мобильной экосистеме – неотъемлемая часть успеха любого современного бизнеса. И мы ставим перед собой амбициозную цель – стать единой точкой входа в мир мобильных технологий как для молодых компаний, так и для опытных рекламодателей. Я убежден, что усилившись командой и компетенциями MobiSharks, мы сможем быстрее ее достичь", - считает Игорь Зуев, генеральный директор Kokoc Mobile (Kokoc Group).

Стоит отметить, на покупку нового актива Kokoc Group потратила привлеченные неделю назад средства от Международного инвестиционного фонда CapMan. Тогда же ГК сообщала, что в ближайшее время займется поглощением новых компаний и расширением продуктовой линейки.