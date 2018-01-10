Блокчейн-платформа KodakOne и валюта Kodakcoin будут ориентированы на профессиональных фотографов

Американская компания Kodak объявила о планах создать собственную криптовалюту Kodakcoin. Кроме того, компания намерена в конце этого месяца запустить блокчейн-платформу KodakOne, сообщает агентство Bloomberg.

Уже в конце января производитель фотооборудования запустит блокчейн-платформу, нацеленую на профессиональных фотографов. Она станет своеобразным реестром прав собственности на снимки. Пользователи смогут регистрировать на ней свои фотоматериалы и продавать на них лицензии.

Оплата будет производиться в создаваемой криптовалюте Kodakcoin. 31 января будет проведено первичное размещение и её смогут приобрести инвесторы из США, Великобритании, Канады и других стран.

После презентации нововведений акции компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 92%, до отметки в $5,95. На максимуме стоимость акций доходила до $6,85.

Эксперты сомневаются в необходимости блокчейн для фотографов. Вероятно, компания просто хочет обратить на себя внимание прессы и пытается использовать повсеместную манию вокруг криптовалют, сообщают они.

Основанная более 100 лет назад Eastman Kodak в течение долгих лет была лидером на рынке фотооборудования, однако в начале 2000-х едва не обанкротилась, так как вовремя не сделала ставку на новые технологии. Напомним, в 2012 году Kodak продала свои основные активы и патенты. Сейчас компания предоставляет услуги цифровой печати и продает лицензии на фотоматериалы.