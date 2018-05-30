Победители фестиваля будут названы на Церемонии награждения, которая состоится 1 июня в Киеве

Поданные в конкурсную программу работы были оценены 85 членами жюри из 27 стран мира. Среди них уже признанные на международной арене креативщики, которые имеют солидный опыт судейства на наиболее престижных конкурсах мира, а также люди, к мнению которых прислушиваются и кейсами которых вдохновляются.

С полным списком шорт-листов можно ознакомиться по ссылке.

Победители фестиваля будут названы на Церемонии награждения, которая состоится 1 июня в Киеве, ВДНГ, по адресу проспект Академика Глушкова, 1, павильон № 3.



Аккредитоваться на КМФР 2018 можно в день фестиваля, поскольку онлайн-регистрация уже закрыта. Стойка регистрации будет расположена на входе в 3 павильон, ВДНГ.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в оргкомитет: project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская).