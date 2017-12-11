В этом году компания Coca-Cola удивляет количеством праздничных активаций

Несмотря на сезонную универсальность, продукция от Coca-Cola для всех поколений ассоциируется с новогодними каникулами. А причина тому – масштабные новогодние кампании, которыми бренд старается удивлять своих потребителей из года в год.

Изобилие подарков (кстати, празднично упакованных), новогодние рекламные ролики, особый дизайн банок с напитками и уникальная возможность для всех желающих – встать в один ряд со звёздами шоу-бизнеса и попасть в главный новогодний музыкальный видеоклип Coca-Cola.

Новогодняя кампания Coca-Cola проходит под названием «Для всех, кто ждёт чуда». Такая концепция легко объяснима: в этот долгожданный праздник мы всегда думаем о людях, которые много значат для нас, и чувствуем необходимость послать поздравления каждому из них, несмотря на расстояние.

Coca-Cola стремится помочь своим потребителям порадовать близких, создавая для этого все условия: от подарков до способов их получения. В 2017 году центры выдачи призов Coca-Cola превратятся в почтовые офисы Санты, где призы можно будет получить и сразу же отправить своим друзьям и родным в любую точку страны.

Подарки бренда

На призы компания не скупилась никогда. В этом году каждый сможет выиграть: премиальные стаканы, стильные наручные часы, набор елочных игрушек.

Но самое главное: все подарки можно празднично упаковать, для этого Coca-Cola разработала новогодние стикеры и банты.

Новогодние ролики

По уже устоявшейся традиции, сезонные ролики Coca-Cola будут находиться в широкой ротации на ТВ и в интернете.

Наружная реклама

Кампания планирует получить большой охват аудитории и подарить потребителям новогоднее настроение с помощью масштабного размещения наружной рекламы.

Активация новогодней песни «Праздник к нам приходит»

Инновационный подход в кампании этого года наблюдается и в главной песне Coca-Cola. Ранее бренд выбирал одного из популярных российских исполнителей на роль исполнителя песни «Праздник к нам приходит» и снимал новогодний клип. На этот раз Coca-Cola дает возможность спеть новогоднюю песню и стать героем клипа каждому. Любой желающий может воспользоваться караоке-версией песни, размещенной на интернет-ресурсах Coca-Cola, и опубликовать свое исполнение посредством сайта компании или с помощью социальных сетей.

Coca-Cola анонсирует эту уникальную возможность на собственных ресурсах. Кроме того, одними из первых новость и свою версию песни публикуют популярные блоггеры (Klava Koka, Саша Капустина, Костя Павлов и др.).

Из присланного и выложенного материала Coca-Cola смонтирует новый клип, включающий в себя части UGC, новогодних роликов и клипов Coca-Cola.

Музыкальную акцию поддержали также звёзды ТНТ, Стас Ярушин и Азамат Мусагалиев, записав видео, в которых напевают известные мотивы.

Продвижение в социальных сетях

Помимо сотен видеороликов, которые пользователи уже выкладывают в социальные сети, Coca-Cola сделала ставки на активное продвижение в ключевой российской социальной сети «ВКонтакте». Промо заключается в уникальном ретаргетинге, который поможет каждому угадать с подарком для друзей и близких.

Состав творческой группы:

THE COCA-COLA COMPANY (клиент)

Анастасия Синягина, Маркетинг-менеджер, Coca-Cola

Работягина Инна, Старший бренд-менеджер, Coca-Cola

MCCANN MOSCOW (креатив)

Менеджеры проекта – Алёна Федулаева, Мария Бурдина

Креативные директора – Иван Петухов, Шамиль Шарифьянов

Руководитель творческой группы – Георгий Акатов

Арт директор – Маргарита Погосян

Продюсер – Наталья Полякова

Режиссёр промо-ролика - Елена Цодыковская

STARCOM (медиа)

Анастасия Трошина, Директор по работе с клиентами

Ратников Алексей, Аккаунт директор

Наталия Буковская, Старший медиа менеджер

THE DIRECTORS (digital & social media)

Юлия Евдокимчик, Креативный директор

Александр Никифоров, Креативный директор

Андрей Хлыбов, Client Service Director

Александр Шашков, Аккаунт директор

PROMO INTERACTIVE (digital)

Дмитрий Мысков, Креативный директор

Евгения Крылова, Аккаунт менеджер

Максим Новичихин, Менеджер проектов

PEOPLE TALK (SMM)

Варвара Мяэотс, Генеральный директор

Даниил Агибалов, Менеджер по талантам