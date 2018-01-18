Появление нового продукта приурочено ко Дню святого Валентина

Праздники – любимая пора маркетологов. В попытке угодить потребителю бренды разрабатывают новые продукты и создают креативные рекламные кампании. Ближайший повод удивить своего потенциального покупателя, во всяком случае для шоколадных брендов, – День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля по всему миру.

Чтобы «подсластить» праздник всем влюбленным, компания Nestle решила обратиться к последним кондитерским новинкам. Напомним, что ранее Состав подробно рассказывал о сенсационной разработке нового сорта шоколада, появившегося впервые за 80 лет. «Рубиновый» шоколад произвели бельгийские кондитеры из команды Barry Callebaut.

По сообщению Bloomberg, Nestle заключили контракт с Barry Callebaut, получив эксклюзивное право использования нового сорта в своих кондитерских изделиях в течение шести месяцев. Продукт выйдет на рынок Японии и Южной Кореи к празднику, но в онлайн-продажу батончики с уникальным вкусом поступят уже на этой неделе.

Интересно, что японцы уже могли попробовать ряд нестандартных вкусов Kit-Kat, например, вассаби или дыня, поэтому эксклюзивную новинку в Азии ждут с нетерпением