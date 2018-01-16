Сеть будет продавать одежду под брендами «Kira Plastinina и Я», Kira Plastinina Mary's, The Hot Kira Plastinina

Сеть одежды и аксессуаров Kira Plastinina начнет продавать товары под тремя новыми брендами. На сайте компании уже представлены новые коллекции «Kira Plastinina и я», Kira Plastinina Mary's и The Hot Kira Plastinina.

Каждая коллекция является самостоятельным брендом и управляется отдельными юрлицами. Владельцем 90% во всех компаний значится бывший гендиректор сети Ольга Уфимкина. Остальные 10% принадлежат креативным директорам и дизайнерам каждой компании — Ксении Брюховецкой, Марии Смык и Олесе Григорьевой.

Ксения Брюховецкая подтвердила РБК запуск бренда, рассказав, что в начале года выкупила 100% в ООО «Кира и Я». Все новые бренды продаются в «студиях стиля» Kira Plastinina, включающих около 60 магазинов. По её словам, коллекции в основном производятся на собственных мощностях каждого из брендов, еще часть — на «Озерских мануфактурах» и у партнеров, в том числе в Китае. Развитие нового бренда магазинов также предусмотрено по франчайзинговой схеме, добавила она.

В Instagram появился пост об открытии магазина «Kira Plastinina и я» в Симферополе. «Мы полностью обновили дизайн студии, оформили интерьер согласно самым модным и актуальным тенденциям, сделали пространство стильным и лаконичным, чтобы вы могли с комфортом насладиться шоппингом в любимом магазине», - говорится в сообщении компании.

В 2007 году сооснователь холдинга «Вимм-Билль-Данн» Сергей Пластинин запустил бренд Kira Plastinina, главным дизайнером которого стала 14-летняя дочь предпринимателя Кира. Стиль новой марки она описывала как art-glamour-sportive-casual. Сеть так и не смогла стать прибыльной, и в апреле 2017 года компанию «Кира Пластинина Стиль», управляющую сетью магазинов одежды и аксессуаров Kira Plastinina, суд признал банкротом.