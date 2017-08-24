Почти в каждом регионе тройка лидеров состоит из женщин

Аналитики «КиноПоиска» провели анализ просмотров карточек актёров сериала «Игры престолов» на сайте и выяснили, кому отдают предпочтение жители российских регионов. Интересно, что первая тройка почти везде состоит из женщин.

С учётом интереса к персонажам жителей в разных городах России, выяснилось, что Дейенерис (Эмилия Кларк) и Серсея (Лена Хиди) вместе с Маргери Тирелл (Натали Дормер) не оставили конкурентам никаких шансов.

Однако, в Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона пошатнул позиции Маргери, вытеснив её из фаворитов. В Сургуте тройка выглядит так: Дейнерис, Джон Сноу и Тирион (Питер Динклэйлдж). А для жителей Лобни и Новокузнецка главный претендент на трон — убитый в первом сезоне Нед Старк (Шон Бин).

Напомним, 27 августа состоится премьера последней самой длинной серии седьмого сезона одного из самых популярных сериалов в мире.