Серия обновлений прошла при сотрудничестве с брендинговым агентством Funky Business

«Хоум Кредит Банк» принял стратегию развития компании – ориентирование на новый уровень, инновации, которые банк активно внедряет в последнее время, и привлечение молодой аудитории.

В поддержку этих изменений на основе обновленного логотипа брендинговое агентство Funky Business разработало систему визуальной идентификации банка для использования на территории России.

Была проведена большая работа по обновлению коммуникационных носителей для всех точек контакта бренда с аудиторией. Современный фирменный стиль с сильным эмоциональным посылом призван укрепить в сознании потребителя все позитивные изменения, которые произошли в сервисе и продуктах банка.

Важной частью работы стала проработка документации бренда, задача которой вдохновить новым, ярким и позитивным образом бренда текущих и новых подрядчиков. А также зафиксировать правила использования фирменного стиля для сохранения идентичности во всех точках коммуникации бренда.

Состав творческой группы:

«Хоум Кредит Банк» (клиент)

FUNKY BUSINESS (агентство)

Арт-директор: Илья Тумайкин

Дизайнеры: Альбина Хасаньянова, Наталья Симонова, Сергей Рядовой

Ретушь: Константин Симонов

Копирайтеры: Михаил Анкудинов, Мария Николаева, Дмитрий Иордатий

Руководители проекта: Екатерина Савельева, Валерия Боровкова

Спасибо Маргарите Усмановой и Ирине Шиновой.