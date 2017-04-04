Вирус имитирует работу «Одноклассников», а потом устанавливает вредоносное ПО



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Хакеры создали вирус для Android, замаскированный под приложение социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает Zscaler.

Сообщается, что пользователь может скачать вирус в нескольких магазинах приложений под видом «Одноклассников», но в Google Play приложение отсутствует. Поначалу вирус имитирует работу соцсети, но спустя несколько часов после установки начинает навязчиво запрашивать у пользователя права администратора.

Если человек соглашается предоставить фейковым «Одноклассникам» права, на экране появляется сообщение: «Обслуживание вашего устройства приостановлено, ваши личные данные перенесены на наш сервер». После этого вирус предлагает перевести нужную сумму на электронный кошелек, чтобы разблокировать устройство.

Специалисты по компьютерной безопасности уже заявили, что на самом деле утечки пользовательских данных не происходит, а переводить деньги бессмысленно, потому что приложение не способно самостоятельно разблокировать устройство.

Пострадавшим пользователям рекомендуют перезагрузить смартфон в режиме Safe Mode, отозвать администраторские права у вредоносной программы и удалить вирус с устройства.