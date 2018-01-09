Сеть фастфуда высмеяла конкурента в стиле Дональда Трампа

KFC в очередной раз продемонстрировала мастерство ситуативного маркетинга. Поводом стал твит президента США Дональда Трампа, который весьма эмоционально отреагировал на слова северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, в своем новогоднем обращении лидер КНДР заявил, что ядерная кнопка постоянно находится у него под рукой, чтобы США не смогли развязать войну. В ответ Трамп написал в Twitter: «Пожалуйста, пусть кто-нибудь из его истощенного и оголодавшего режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!».

Британское подразделение KFC решило обыграть политическую риторику, чтобы высмеять главного конкурента — сеть McDonald’s. В микроблоге компании появилось следующее сообщение: «Лидер McDonald’s Рональд только что заявил, что «всегда держит бургер наготове». Пусть кто-нибудь из его большелапого и красноносого режима проинформирует его, что у меня тоже есть бургер наготове, но мой набор побольше и помощнее, чем его, и в моем есть соус! #ядернаякнопка».

За неделю твит KFC практически сравнялся с публикацией Трампа по количеству ретвитов и отметок «Нравится». В комментариях пользователи предлагают вернуть фастфуду былое величие — по аналогии с предвыборным лозунгом Make America Great Again.