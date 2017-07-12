Создание телефона приурочено к 30-летию присутствия сети ресторанов в Китае



Соцсети

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и китайская компания Huawei выпустили смартфон в честь 30-летия присутствия сети фастфуда в Китае, сообщает CNBC.

Смартфон ограниченной серии KFC Huawei 7 Plus получил красный корпус с логотипом Huawei и изображением полковника Сандерса. Он имеет пятидюймовый дисплей с высоким разрешением, четырехъядерный процессор и три гигабайта оперативной памяти.

На смартфоне уже установлено приложение от KFC, которое позволяет выбирать музыку в одном из четырех тысяч этих ресторанов быстрого питания. Цена телефона составляет 160 долларов. Всего планируется выпустить пять тысяч юбилейных аппаратов.

Бренд KFC очень популярен в Китае, компания постоянно предлагает интересные для покупателей предложения. Так, например, недавно в Китае был открыт первый в мире ресторан экологического фастфуда.