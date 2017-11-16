Убежище представляет собой «палатку», сквозь которую не проникают сигналы сети

В предверии Нового года каждый считает своим долгом сообщить в соцсетях об итогах своего года (всем же интересно), а информационный поток о «Чёрной пятнице» перекрывает то, что действительно важно. В такое непростое время KFC решил предложить свою помощь тем, кого интернет накрывает с головой.

KFC предлагает спрятаться от внешней суеты в железной конструкции. На «палатке» большое количество архитектурной пены, через которую не проникает сигнал связи. Конструкция рассчитана на четырех взрослых, а украшает её Полковник Сандерс.

Сообщается также, что такое укрытие можно будет приобрести за $10000.