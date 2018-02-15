Как легко рассказать об удобных функциях мобильного приложения и привлечь в него клиентов банка

Клиент — Промсвязьбанк. Задача Nimax: к релизу готовится вторая версия мобильного приложения банка, лучше текущей. Не все клиенты узнают об этом, потому что не пользуются приложением. Нужно помочь изменить ситуацию — рассказать в серии роликов о самых удобных функциях мобилки. От Nimax ждут лёгкости, которую увидели в других работах digital-агентства.

Старт проекта

Выясняем, почему клиенты банка не всегда пользуются приложением. В первой презентации предлагаем направления и жанры. Сценарии в ней — только зарисовки.

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Клиент выбирает вариант о семейных историях и базовых функциях, которыми пользуются чаще всего.

Сценарий

Выбираем нужные функции, придумываем под неё ситуацию, выбираем экраны и действия, важные для сюжета, добавляем немного второстепенных возможностей и пару шуток.

На самом деле не так, точнее, не всё так. Иногда на ситуацию влияют особенности сервиса, иногда мы до последнего держимся за какую-то шутку или фишку — всё важно одновременно и меняется непоследовательно.

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Например, вот первая раскадровка истории, где у ребят кончились деньги в поездке. По ходу пришлось отбросить сценарий с банкоматом. Нужна была другая отправная точка и мотивация, и второстепенная коза сменилась индийским торговцем.

Подготовка

На кастинге пробуем 29 человек. Выбрать трудно — ребята все интересные.

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Съёмка

Весело проводим два съёмочных дня. Например, есть сцена, где девушка просит парня улыбнуться в камеру. Актрисе нужно было дать реплику, дождаться оценки партнёра, сделать кадр и опустить смартфон. А кадр получался всегда раньше времени. Выяснилось, что на слова: «Улыбнись, всё классно» смартфон сам делал снимок. Кстати, не очень удобно в жизни — наши улыбки не так стремительны, как цифровой затвор.

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Постпродакшн

Финальный этап самый трудоёмкий. Время «тречить» зелёные экраны, печатать и фотографировать выдуманные клиентские карточки, и самое мучительное — готовить скриншоты приложения (одно только ТЗ на 10 страниц). Сохранить темп нам помогает команда клиента.

Важно! Если будете снимать о своём сервисе или приложении, все данные, скорее всего, будут выдуманными: Заранее подготовьте исходники дизайна к передаче.

Выделите время дизайнеров, чтобы они могли сами внести всё и сделать скриншоты.

Музыку пишем так, чтобы рисунок настроения поддерживал сценарий: сначала часть про «незадачу», потом переход к чему-то лёгкому и простому, как сам продукт.

Спасибо команде Промсвязьбанка. Они доверились нам в кастинге, не мучали текст, а главное, согласились показать продукт реалистично, без соблазнительных обобщений и громких преувеличений. Поэтому, всё прошло гладко.