Перезагрузка портала «Известий»

В июне 2017 года «Национальная Медиа Группа» запустила крупнейший в России частный Мультимедийный информационный центр «Известия». Портал IZ.ru стал крупнейшим мультиплатформенным медиа, объединяющим новостные службы телеканалов РЕН ТВ, «Пятый канал» и газеты «Известия».

Запуск сайта провели в рамках Петербургского международного экономического форума-2017. Первым посетителем нового мультиформатного портала стал президент Владимир Путин. Президент высоко оценил возможности нового портала: «Очень комплексно и технологично, это точно полетит!».

Вспоминаем, как разрабатывался портал, какие задачи стояли у создателей, а еще размышляем, можно ли использовать высокий отзыв президента в коммерческих целях.

Задача:

Холдингом НМГ было принято решение о создании крупнейшего в России частного информационного ресурса — мультимедийного центра «Известия». МИЦ включает в себя новый интернет-портал IZ.ru, сочетающий возможности круглосуточного новостного телеканала и общественно-политического издания. Редакция портала работает в инновационном формате и синхронно транслирует информацию сразу в нескольких форматах: новости, видео, фото, аналитика. Разработкой фирменного стиля портала занималась команда Depot WPF.

Решение (фирменный стиль):

Для решения этой задачи мы скорректировали логотип, предложив максимально близкое к бренду газеты, но более подходящее для новой среды начертание, разработали фавикон и иконку мобильного приложения. Также, после тщательного анализа конкурентной среды и современных тенденций, мы предложили новую цветовую палитру бренда. Depot WPF

Логотип

Логотип «Известий» оставался практически неизменным на протяжении нескольких десятилетий, поэтому творческая команда посчитала недопустимым изменять его кардинально. При полном сохранении узнаваемости его сделали более дружелюбным, нивелиров излишнюю «колкость» букв: засечки стали менее острыми, графически рифмы усилены, а окончания штрихов стали прямыми.

Цвета

Изменились фирменные цвета издания: было решено отказаться от синего цвета, преобладавшего ранее в оформлении газеты, в пользу благородных бежевого, пурпурно-серого и глубокого красного. Эта же цветовая гамма легка в основу корпоративного фирменного стиля «Известий».

Стилевые элементы и пиктограммы

Стилевые элементы, разработанные командой Depot WPF для «Известий», отсылают нас к онлайн-стилистике: главенствующая форма - прямоугольник - напоминает кнопки на сайтах, а цветные плашки работают как рубрикаторы контента. Внимание к тем или иным элементам привлекают рамки. Фирменный глубокий красный цвет, в который окрашивается графика, позволяет правильно расставить акценты.

Заданный стиль графики развивается в пиктограммах, которые могут применяться в инфографике, публикуемой в газете, и в айдентике - от оформления интерьеров до деловой документации.

Результат:

По итогам нашего сотрудничества мы создали яркий, современный и узнаваемый бренд IZ.ru. Зрители и читатели портала имеют возможность получать информацию там, где им удобно - в любое время, в любых средах. Уже сегодня новый портал IZ.ru входит в тройку самых популярных информационных ресурсов России, а его аудитория насчитывает более 20 млн уникальных посетителей ежемесячно (данные LiveInternet) Владимир Тюлин, генеральный директор МИЦ «Известия»





Алексей Андреев, управляющий партнер Depot WPF

- Как похвала президента сказалась на бизнес-показателях? Можно ли использовать отзыв Путина как "часть портфолио", допустим, добавить его на сайт агентства?



Нас часто спрашивают: «Какова конверсия ваших каннских львов в заказы?» Или: «Позволяет ли статус брендингового агентства №1 увеличить ценник?» Из этой же серии вопросы по поводу нашего международного альянса, членства в различных ассоциациях и работы с крупными госконтрактами. Если кратко, то правильный ответ: нет!



Не существует единственной волшебной таблетки. Никакие имиджевые достижения не могут сами по себе влиять на наши бизнес-результаты. Но, в комплексе, они позволяют постепенно формировать знание и наращивать лояльность к бренду Depot WPF. Ключевое слово – постепенно. Причем, настолько постепенно, что в среднесрочной перспективе вся подобная публичность может показаться тщетной. Но через годы, а нам уже почти 20 лет, количество переходит-таки в качество и возникает отдача. Короче, это очень длинная история. И весьма пикантная.



Я бы не рекомендовал рьяным охотникам за славой публиковать рядом с собой руководителей нашего государства. Почему? Не надо. Просто верьте на слово.