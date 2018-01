Основатели DNA TEAM рассказывают о том, как создать универсальную команду Agile





В бизнесе IT-разработчиков нет понятия «финальный продукт». Или почти нет. Современные заказчики живут в мире agile, даже если до конца не осознают, что это такое. 4-ая промышленная революция требует оперативно подстраиваться под современные быстро меняющиеся условия рынка, чтобы гарантировать эффективный результат. Создать agile-команду непросто, т.к. помимо профессионализма такой подход требует высокого уровня клиентоориентированности и сработанности команды.



Такую команду в области аутсорсинговых IT-разработок создали Антон Тарасенко и Дмитрий Забавин (DNA Team). Ниже Антон и Дмитрий расскажут об основных факторах, а также поделятся правилами на пути к успеху в создании уникальной универсальной команды подобного рода.

Суть Agile

Методология Agile подразумевает пошаговую (итеративную) разработку ПО, что позволяет минимизировать риски на выходе продукта и гибко реагировать на изменения на рынке. Вся работа девелоперов состоит здесь из серии коротких циклов (итераций) длительностью 2-3 недели. Каждая итерация включает в себя этапы планирования, анализа требований, проектирование, разработку, тестирование и документирование. По завершению каждой из итераций команда предъявляет заказчику «осязаемые» результаты работы – первичную версию сайта или мобильного приложения, или часть функционала, которую можно посмотреть, оценить, протестировать, а потом доработать или скорректировать. После каждого этапа, на основе проделанной работы, команда подводит итоги и собирает новые требования, на основании чего вносит корректировки в дальнейший план разработки продукта.

Ценности и принципы манифеста Agile от DNA TEAM

Манифест Agile определяет четыре основные ценности и 13 принципов для методологий, базирующихся на нем.

Ценности:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации;

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Основополагающие принципы Agile-манифеста:

Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей заказчика; Изменение требований приветствуется на любой стадии разработки; Изменения обеспечивают заказчику конкурентные преимущества; Работающий продукт следует перевыпускать как можно чаще; На протяжении всего проекта разработчики и заказчик должны ежедневно работать вместе; Над проектом должны работать мотивированные специалисты. Для этого необходимо создать условия, обеспечить поддержку, доверять; Для эффективного обмена информацией с самой командой и внутри команды подходит непосредственное общение; Основной показатель прогресса – работающий продукт; Процесс разработки должен быть постоянным и устойчивым; Внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта. Минимизация лишней работы; Только самоорганизующиеся команды предлагают лучшие архитектурные и технические решения; Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

Условия для эффективного использования Agile-метода

Клиент готов регулярно тратить свое время на общение с командой.

Нужен быстрый запуск продукта при условии его дальнейшей доработки.

Непонятны или не определены долгосрочные планы. Возможно только краткосрочное планирование.

Заказчик не видит конечный продукт и не совсем понимает ожидаемый результат.

Отсутствует строгая привязка к бюджету и срокам – в инновационных проектах, те, что делаются впервые, оценить бюджеты и сроки в 99 процентах случаев невозможно.

Антон Тарасенко,

сооснователь

DNA TEAM:

С самого нашего первого проекта в компании было решено не просто менеджерить и отстраивать диджитал-процессы, но и системно интегрироваться в бизнес клиента. Мы решили предложить рынку продукт исключительно высокого качества, при этом становясь частью команды заказчика. Мы помогаем управлять процессами разработки, повышая как экономическую, так и функциональную эффективность команды клиента.

Дмитрий Забавин

Сооснователь

DNA TEAM:



При первоначальном взаимодействии с клиентом, когда ему требуется наша помощь в организации и налаживании диджитал процессов, мы, как команда разработки, ставим перед собой следующие первостепенные задачи: Провести анализ и аудит текущей ситуации диджитал-проектов клиента. Вторая задача – совместно с клиентом разработать дальнейшую стратегию развития для диджитал продуктов компании

По результатам анализа и подробного аудита мы предлагаем нашим клиентам стратегию и необходимые инструменты для ее реализации:

Эффективно синтегрированную команду внешних и внутренних специалистов

Систему построения внутреннего воркфлоу

Методологию и формализацию сдачи проектов

Методологию и формализацию приема проектов

Agile-методологию согласования работы с клиентом

Agile-методологию по работе со сроками и бюджетами по проектам

Данный подход хорошо себя зарекомендовал уже в реализованных нами крупных digital-проектах, таких как Kent.ru, Rothmans.ru. Например, digital-часть проекта Московской недели моды, а также CRM-платформа для анализа целевой аудитории.

Работа над этими двумя бренд-проектами (Kent и Rothmans) предполагала помимо вовлеченности большого количества разного рода специалистов и партнеров, большой объем творческого процесса. а там, где есть слово «креатив», обязательно будет применяться методология Agile, поскольку финальный продукт на практике может отличаться от исходно задуманного. Таким образом, метод Agile – эффективная модель работы над проектом в условиях высокой доли творческой составляющей и гарантия реализации бизнес задач в срок и с контролируемым бюджетом.

Пример построения работы над проектом в формате agile от DNA TEAM

Профессиональным челленджем при наличии большого опыта в сфере digital стал проект по созданию единой маркетинговой платформы для анализа потребителей (по заказу крупного ретейл-производителя в России). Цель – сбор и визуализация аналитических срезов аудитории по рынку России и СНГ.



Использование Agile тут также было единственным выходом, т.к. изначально у клиента была озвучена общая задача – создать систему, которая позволит собирать и анализировать большие данные и статистику по всем маркетинговым акциям, но совсем не было понимания ее реализации и финального продукта.

Наша команда помогла заказчику более детально сформулировать задачу и инструменты ее реализации. Мы провели несколько воркшопов с интервью и обсуждениями, чтобы понять что нужно клиенту. По итогам были созданы требования и первичный продакт-концепт. Важным было также определить дорожную карту СRM-системы клиента в реалиях сроков и бюджетов клиента.

Задача: создание единой маркетинговой платформы для анализа потребителей заказчика.

Проблема: отсутствие систематизации данных и наглядной статистики по целевой аудитории брендов.

Решение: многофункциональная маркетинговая платформа с возможностью агрегировать данные воедино, определять портрет целевой аудитории, сегментировать аудитории и реализовывать целевые е-мейл и смс-рассылки по сегментированным базам данных.

К тому моменту в компании не было четких установок и систем методологии сбора данных по рынку. На сегодняшний день это общая проблема в digital. В данном случае можно было выбрать коробочное решение для бизнеса по систематизации данных, но мы предложили более рациональное решение, и что немаловажно, более эффективное по деньгам и срокам внедрения.

Реализация. Сначала необходимо было навести порядок с данными. Изначально все данные по маркетинговым активностям и целевым аудиториям не были систематизированы, отсутствовала даже карточка потребителя. Перед нами стояла задача привести все к единому формату.

В текущем кейсе существовало 2 канала коммуникации:

Веб-сайты брендов, где потребители-пользователи регистрировались, указывая персональные данные для получения доступа к контенту; BTL-акции в ТЦ и на фестивалях, где компания собирала данные при личном общении консультантов с потребителями.

В рамках разработки CRM-платформы команде пришлось дополнительно проработать следующие аспекты:

определить и финализировать формат карточки потребителя, который после теста был немного видоизменен. В нее были добавлены новые поля и роли;

предложить методологию сбора информации в полях (btl-акций);

разработать должностные инструкции и методологию работы с данными в рамках маркетинговой платформы для маркетолога и менеджеров на местах сбора информации.

Первая версия платформы была разработана за 2,5 месяца и содержала собранные воедино данные, обновленную структуру карточки потребителя, основные аналитические параметры. Мы интегрировали в платформу возможность автоматических смс- и email-рассылок по сегментированным аудиториям, которая напоминает систему mailchimp.

Также пользователь системы имел возможность дифференцировать и сохранять различные выборки (сегменты) из базы данных потребителей. Данная функция позволила реализовать существенный апгрейд таргетированной коммуникации по конкретному сегменту потребителей с оценкой KPI и сравнением эффективности коммуникации между различными сегментами. К примеру, можно было выбрать мужчин от 18 до 35 лет и сделать по ним целевую смс- или email-рассылку с определенным текстом, маркетинговой акцией и визуальной картинкой.

Как результат, клиент получил очень удобную маркетинговую платформу. Уникальный продукт – что-то вроде мейлчимпа, заточенного под собственную аудиторию бренда. Помимо инструментов аналитики, маркетинговой коммуникации созданная CRM позволяет просчитывать стоимость привлечения потребителя, отслеживать их потоки и активности. С помощью платформы можно сравнивать эффективность проведения различных маркетинговых кампаний как в периоде, так и по разным брендам и аудиториям, наблюдать за ростом базы пользователей, а также анализировать социально-демографические данные потребителей.

Предложенная DNA-TEAM система стала ключевым способом отслеживания информации о потребителях внутри крупного концерна с многомиллионной аудиторией брендов.

Agile or not Agile? That is a question

Модный термин, так или иначе, не всем по зубам на рынке маркетинговых стратегий и разработки ПО. Однако мы абсолютно уверены в эффективности применения данной методологии в маркетинговых и креативных проектах, требующих быстрого перестроения и выпуска на рынок диджитал продуктов, которые бы максимально соответствовали ожиданиям заказчика с контролируемым сроком и бюджетом.

Внедрение подобной методологии требует высокого уровня профессионализма всех участников процесса, высокой лояльности и сработанности, а также мультизадачности и оперативности с целью глубокой интеграции в бизнес клиента. При отсутствии этих обязательных условий работа такого формата может превратиться просто в хаос.