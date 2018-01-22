 

В бизнесе IT-разработчиков нет понятия «финальный продукт». Или почти нет. Современные заказчики живут в мире agile, даже если до конца не осознают, что это такое. 4-ая промышленная революция требует оперативно подстраиваться под современные быстро меняющиеся условия рынка, чтобы гарантировать эффективный результат.  Создать agile-команду непросто, т.к. помимо профессионализма такой подход требует высокого уровня клиентоориентированности и сработанности команды.

Такую команду в области  аутсорсинговых IT-разработок создали Антон Тарасенко и Дмитрий Забавин (DNA Team). Ниже Антон и Дмитрий расскажут об основных факторах, а также поделятся правилами на пути к успеху в создании уникальной универсальной команды подобного рода. 

Суть Agile

Методология Agile подразумевает пошаговую (итеративную) разработку ПО, что позволяет минимизировать риски на выходе продукта и гибко реагировать на изменения на рынке. Вся работа девелоперов состоит здесь из серии коротких циклов (итераций) длительностью 2-3 недели. Каждая итерация включает в себя этапы планирования, анализа требований, проектирование, разработку, тестирование и документирование. По завершению каждой из итераций команда предъявляет заказчику «осязаемые» результаты работы – первичную версию сайта или мобильного приложения, или часть функционала, которую можно посмотреть, оценить, протестировать, а потом доработать или скорректировать. После каждого этапа, на основе проделанной работы, команда подводит итоги и собирает новые требования, на основании чего вносит корректировки в дальнейший план разработки продукта. 

 

Ценности и принципы манифеста Agile от DNA TEAM

Манифест Agile определяет четыре основные ценности и 13 принципов для методологий, базирующихся на нем.

Ценности:

  • Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
  • Работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
  • Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
  • Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Основополагающие принципы Agile-манифеста:

  1. Наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей заказчика;
  2. Изменение требований приветствуется на любой стадии разработки;
  3. Изменения обеспечивают заказчику конкурентные преимущества;
  4. Работающий продукт следует перевыпускать как можно чаще;
  5. На протяжении всего проекта разработчики и заказчик должны ежедневно работать вместе;
  6. Над проектом должны работать мотивированные специалисты. Для этого необходимо создать условия, обеспечить поддержку, доверять;
  7. Для эффективного обмена информацией с самой командой и внутри команды подходит непосредственное общение;
  8. Основной показатель прогресса – работающий продукт;
  9. Процесс разработки должен быть постоянным и устойчивым;
  10. Внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.
  11. Минимизация лишней работы;
  12. Только самоорганизующиеся команды предлагают лучшие архитектурные и технические решения;
  13. Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.

 

Условия для эффективного использования Agile-метода

  • Клиент готов регулярно тратить свое время на общение с командой.
  • Нужен быстрый запуск продукта при условии его дальнейшей доработки.
  • Непонятны или не определены долгосрочные планы. Возможно только краткосрочное планирование.
  • Заказчик не видит конечный продукт и не совсем понимает ожидаемый результат.
  • Отсутствует строгая привязка к бюджету и срокам – в инновационных проектах, те, что делаются впервые, оценить бюджеты и сроки в 99 процентах случаев невозможно.

Антон Тарасенко,
сооснователь  
DNA TEAM:

С самого нашего первого проекта в компании было решено не просто менеджерить и отстраивать диджитал-процессы, но и системно интегрироваться в бизнес клиента. Мы решили предложить рынку продукт исключительно высокого качества, при этом становясь частью команды заказчика. Мы помогаем управлять процессами разработки, повышая как экономическую, так и функциональную эффективность команды клиента.

 

Дмитрий Забавин
Сооснователь
DNA TEAM:

При первоначальном взаимодействии с клиентом, когда ему требуется наша помощь в организации и налаживании диджитал процессов, мы, как команда разработки, ставим перед собой следующие первостепенные задачи: Провести анализ и аудит текущей ситуации диджитал-проектов клиента. Вторая задача – совместно с клиентом разработать дальнейшую стратегию развития для диджитал продуктов компании

По результатам анализа и подробного аудита мы предлагаем нашим клиентам стратегию и необходимые инструменты для ее реализации:

  • Эффективно синтегрированную команду внешних и внутренних специалистов
  • Систему построения внутреннего воркфлоу
  • Методологию и формализацию сдачи проектов
  • Методологию и формализацию приема проектов
  • Agile-методологию согласования работы с клиентом
  • Agile-методологию по работе со сроками и бюджетами по проектам

Данный подход хорошо себя зарекомендовал уже в реализованных нами крупных digital-проектах, таких как  Kent.ru, Rothmans.ru. Например, digital-часть проекта Московской недели моды, а также CRM-платформа для анализа целевой аудитории.

 

Работа над этими двумя бренд-проектами (Kent  и Rothmans) предполагала помимо вовлеченности большого количества разного рода специалистов и партнеров, большой объем творческого процесса. а там, где есть слово «креатив», обязательно будет применяться методология Agile, поскольку финальный продукт на практике может отличаться от исходно задуманного. Таким образом, метод Agile – эффективная модель работы над проектом в условиях высокой доли творческой составляющей и гарантия реализации бизнес задач в срок и с контролируемым бюджетом.

 

Пример построения работы над проектом в формате agile от DNA TEAM

Профессиональным челленджем при наличии большого опыта в сфере digital стал проект по созданию единой маркетинговой платформы для анализа потребителей (по заказу крупного ретейл-производителя в России). Цель – сбор и визуализация аналитических срезов аудитории по рынку России и СНГ. 

Использование Agile тут также было единственным выходом, т.к. изначально у клиента была озвучена общая задача – создать систему, которая позволит собирать и анализировать большие данные и статистику по всем маркетинговым акциям, но совсем не было понимания ее реализации и финального продукта.

Наша команда помогла заказчику более детально сформулировать задачу и инструменты ее реализации. Мы провели несколько воркшопов с интервью и обсуждениями, чтобы понять что нужно клиенту. По итогам были созданы требования и первичный продакт-концепт. Важным было также определить  дорожную карту СRM-системы клиента в реалиях сроков и бюджетов клиента.

Задача: создание единой маркетинговой платформы для анализа потребителей заказчика.

Проблема: отсутствие систематизации данных и наглядной статистики по целевой аудитории брендов.

Решение: многофункциональная маркетинговая платформа с возможностью агрегировать данные воедино, определять портрет целевой аудитории, сегментировать аудитории и реализовывать целевые е-мейл и смс-рассылки по сегментированным базам данных.

К тому моменту в компании не было четких установок и систем методологии сбора данных по рынку. На сегодняшний день это общая проблема в digital. В данном случае можно было выбрать коробочное решение для бизнеса по систематизации данных, но мы предложили более рациональное решение, и что немаловажно, более эффективное по деньгам и срокам внедрения.

Реализация. Сначала необходимо было навести порядок с данными. Изначально все данные по маркетинговым активностям и целевым аудиториям не были систематизированы, отсутствовала даже карточка потребителя. Перед нами стояла задача привести все к единому формату.

В текущем кейсе существовало 2 канала коммуникации:

  1. Веб-сайты брендов, где потребители-пользователи регистрировались, указывая персональные данные для получения доступа к контенту;
  2. BTL-акции в ТЦ и на фестивалях, где компания собирала данные при личном общении консультантов с потребителями.

В рамках разработки CRM-платформы команде пришлось дополнительно проработать следующие аспекты:

  • определить и финализировать формат карточки потребителя, который после теста был немного видоизменен. В нее были добавлены новые поля и роли;
  • предложить методологию сбора информации в полях (btl-акций);
  • разработать должностные инструкции и методологию работы с данными в рамках маркетинговой платформы для маркетолога и менеджеров на местах сбора информации.

Первая версия платформы была разработана за 2,5 месяца и содержала собранные воедино данные, обновленную структуру карточки потребителя, основные аналитические параметры. Мы интегрировали в платформу возможность автоматических смс- и email-рассылок по сегментированным аудиториям, которая напоминает систему mailchimp.

Также пользователь системы имел возможность дифференцировать и сохранять различные выборки (сегменты) из базы данных потребителей. Данная функция позволила реализовать существенный апгрейд  таргетированной коммуникации по конкретному сегменту потребителей с оценкой KPI и сравнением эффективности коммуникации между различными сегментами. К примеру, можно было выбрать мужчин от 18 до 35 лет и сделать по ним целевую смс- или email-рассылку с определенным текстом, маркетинговой акцией и визуальной картинкой. 

Как результат, клиент получил очень удобную маркетинговую платформу. Уникальный продукт – что-то вроде мейлчимпа, заточенного под собственную аудиторию бренда. Помимо инструментов аналитики, маркетинговой коммуникации созданная CRM позволяет просчитывать стоимость привлечения потребителя, отслеживать их потоки и активности. С помощью платформы можно сравнивать эффективность проведения различных маркетинговых кампаний как в периоде, так и по разным брендам и аудиториям, наблюдать за ростом базы пользователей, а также анализировать  социально-демографические данные потребителей.

Предложенная DNA-TEAM система стала ключевым способом отслеживания информации о потребителях внутри крупного концерна с многомиллионной аудиторией брендов. 

 

Agile or not Agile? That is a question

Модный термин, так или иначе, не всем по зубам на рынке маркетинговых стратегий и разработки ПО. Однако мы абсолютно уверены в эффективности применения данной методологии в маркетинговых и креативных проектах, требующих быстрого перестроения и выпуска на рынок диджитал продуктов, которые бы максимально соответствовали ожиданиям заказчика с контролируемым сроком и бюджетом.

Внедрение подобной методологии требует высокого уровня профессионализма всех участников процесса, высокой лояльности и сработанности, а также мультизадачности и оперативности с целью глубокой интеграции  в бизнес клиента. При отсутствии этих обязательных условий работа такого формата может превратиться просто в хаос.

 

 