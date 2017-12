Фестиваль рекламы Red Apple 2017 огласил победителей во всех категориях





7 декабря, в первый день фестиваля, были награждены самые сильные кейсы в номинациях Принт, Наружка и Indoor, Дизайн, Интерактив, Данные, Медиапроекты и Эффективность.

Сегодня чествование победителей продолжилось. Вторая церемония награждения Red Apple была посвящена категориям «Инновационная реклама», «Рекламные кампании», «Промо кампании», «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама», «Телевизионная и кино реклама (мастерство)». Номинацию «Радио реклама», шорт-лист которой тоже был объявлен сегодня, жюри оставило без наград.

Стали известны обладатели гран-при фестиваля. Их жюри этого года присудило всего в трёх категориях – «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама» и «Интерактивная реклама (инструменты)».

Помимо этого, в рамках сегодняшней церемонии наградили победителей конкурса «Молодые креаторы», которые представят Россию на Каннских Львах, и вручили спецпризы.

Публикуем победителей второго дня Red Apple:

INNOVATIVE ADVERTISING

Серебро

Агентство: Gocream

Работа: Nike K11 — Digital Korobkas

ADVERTISING CAMPAIGNS



Золото

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS



Серебро

Агентство: Marvelous

Работа:1 MB Campaign



Бронза

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics





PROMO CAMPAIGNS



Золото



Агентство: РА Восход

Работа: Car Curling



Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign



Серебро

Агентство: RT

Работа: #1917LIVE: What if Twitter existed 100 years ago?



Бронза

Агентство: Havas Moscow

Работа: Predictions by Simpsons



Агентство: BBDO

Работа: RIBBONIZATION



Агентство: Action

Работа: Barni. Launch a Rocket into Space





SOCIAL ADVERTISING



Гран-при

Агентство: STRANA media team / MOVATORS idea farm

Работа: TOY ZHYRY ('WEDDING SONG')



Серебро

Компания: SPLAT COSMETICS

Работа: #IBrushMyTeethIHelp



Агентство: MORE

Работа: IT'S NOT A COUB



Бронза

Агентство: Publicis Russia

Работа: The Untouchables





DIGITAL ADVERTISING (INTERACTIVE TOOLS)

Гран-при

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

TV AND CINEMA ADVERTISING

Гран-при

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics

Серебро

Агентство: AMV BBDO

Работа: LET'S NOT BE BLUNT

Бронза

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: For those who work for three

Агентство: РА Восход

Работа: Everybody Loves Crabs. Husband

Агентство: РА Восход

Работа: Everybody Loves Crabs. Antipodes

TV AND CINEMA ADVERTISING (CRAFT)

Золото

Агентство: РА Восход

Работа: Everybody Loves Crabs. Antipodes

Серебро

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics

Бронза

Агентство: Fetish Film

Работа: Magne B6 Kids. Antidrama