Сборы формата выросли на 16% против 10% у кинопроката в целом

Кассовые сборы формата IMAX в России за 2017 год выросли на 16% против 10% у кинопроката в целом, впервые достигнув 2 млрд рублей. Общая аудитория залов IMAX в России выросла на 19%, до 4,3 млн зрителей, это самые высокие темпы роста за последние четыре года, сообщает «Коммерсант».

За год IMAX открыла в России три новых зала, их число достигло 50, средняя заполняемость выросла на 12%. Глобальная выручка за три квартала 2017 года составила $255 млн, из них $7,5 млн в России и СНГ. По числу экранов Россия остается третьей страной для компании.

Рост IMAX в 2017 году связывают прежде всего с репертуаром. В 2017 году состоялась одна из самых успешных для IMAX премьер – «Тор: Рагнарек». Его сборы в IMAX составили 216,58 млн рублей. «Стражи Галактики. Часть 2» собрали в этом формате 150,36 млн рублей, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» – 149,84 млн рублей.

Хорошим сборам помог и интерес к российским фильмам, к которым зрители стали относиться с большим доверием. В IMAX вышло сразу три российские премьеры. «Легенда о Коловрате» собрала в IMAX – 36,5 млн рублей, «Притяжение» – 95,4 млн рублей и «Салют-7» – 66,9 млн рублей.

Всего за 2017 год в IMAX вышло 66 фильмов для разных территорий. Эксперты рынка отмечают, что таким образом, можно говорить о возвращении к докризисным показателям: количество и качество контента, адаптированного под IMAX, растет, а кинотеатры стали «более аккуратно формировать ценовую политику», что повлияло на приток зрителей в залы.