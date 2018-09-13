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Главный редактор Republiс Максим Кашулинский покидает свой пост

13.09.2018 в 16:15

Он останется редакционным директором, чтобы помогать изданию развиваться

Фото: facebook.com

Максим Кашулинский с 12 октября перестанет быть главным редактором издания Republic, однако останется в компании на позиции редакционного директора и параллельно займётся другими проектами, сообщил он в Facebook.

На новой должности он будет «помогать изданию развиваться и следить, чтобы оно не сбилось с выбранного курса» и параллельно заниматься другими проектами. Republic уже ищет нового главного редактора.

«С некоторым трепетом в сердце сообщаю, что через месяц, с 12 октября, я перестану быть главным редактором Republic. То есть не буду непосредственно руководить редакционными процессами. Но я останусь в компании на позиции редакционного директора и буду помогать изданию развиваться и следить, чтобы оно не сбилось с выбранного курса, параллельно занимаясь другими проектами — не исключено, что в партнерстве с Republic. Все любимые авторы и темы останутся, подписка останется, даже субботняя рассылка от моего имени останется, если, конечно, новый редактор не решит ее прикрыть», — написал Кашулинский.

Максим Кашулинский работает в издании с 2011 года, когда оно еще называлось Slon.ru. В Republic он в разное время занимал различные должности — гендиректора, главного редактора, редакционного директора.

В августе стало известно о том, что Republic переживает финансовый кризис. Инвестор предложил урезать руководству зарплаты, а работу журналистов измерять «эффективностью».

Republic
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