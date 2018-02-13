Экстрасенса обидел коллаж, в котором его лицо совместили с фотографией кота

Психотерапевт Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Первому каналу» на сумму 500 тысяч рублей за шутку в передаче «Вечерний Ургант».

Поводом для судебного разбирательства послужил коллаж, на котором лицо психотерапевта совместили с фотографией кота. Именно его ведущий «Первого канала» Иван Ургант показал на ноутбуке, комментируя новость о коте-экстрасенсе, проданном за 5 миллионов рублей в Благовещенске.

Кашпировский потребовал от телеканала компенсацию в 500 тысяч рублей. Помимо денег, он также просит представителей канала выступить с опровержением, так как показанные в эфире снимки могли навредить его деловой репутации.

Помимо иска Кашпировского телеканал получил претензию и от владельца животного, который заявил, что его коту приписали свойства, которых у него на самом деле нет, сообщает RNS.