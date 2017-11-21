Благотворительная организация Marie Keating Foundation и агентство DDFH&B решили привлечь внимание граждан к раку лёгких

Последнее время социально ориентированные рекламные кампании направлены, преимущественно, на два вопроса: однополые браки и рак. Последнему посвящают документальные фильмы и креативные принты, а также снимают детские мультсериалы.

Чтобы привлечь внимание прохожих к раку лёгких ирландское агентство DDFH&B совместно с благотворительной организацией Marie Keating Foundation установили кашляющий билборд. В тексте выделены некоторые буквы, с помощью которых зашифровано важнейшее сообщение: «I had cancer» («У меня рак»).

Наружная реклама является частью масштабной кампании «Прислушайся к своим легким», которая была приурочена к месяцу осведомленности о раке легких. Создатели призывают прислушаться к грудному кашлю и сходить к врачу, так как он может быть симптомом серьёзной болезни.