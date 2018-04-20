«Яндекс» проанализировал поисковые запросы россиян

В «Яндекс.Картинках» пользователи ищут самые разные вещи: фотографии животных, фотографии татуировок, обои для рабочего стола и многое другое. Аналитики «Яндекса» посчитали поисковые запросы и выяснили, изображения каких типов ищут чаще всего и что хотят на них увидеть.

Самый популярный тип изображений — фотографии, а самый популярный объект съёмки — девушки. На втором месте среди фото — примеры разнообразных причёсок. Многие хотят найти на снимках идеи для маникюра или дизайна кухни. Другим просто любопытно посмотреть на жён и детей знаменитостей. В лидеры по запросу «фото» также вышли: цветы, дети, секс, дома, платья, торты, города, собаки, кошки.

При поиске картинки часто указывают не что на ней должно быть, а какая она. Судя по запросам, идеальная картинка — прикольная, смешная, красивая и нравится детям. Чаще всего в запросах из этой категории встречаются слова, определяющие тип рисунка, например «карандашом» и «по клеточкам».

В «Яндексе» также часто выбирают обои для рабочего стола. Для этого ищут просто пейзаж, не важно какой. За ним следуют горы и птицы, животные вообще и медведи в частности. Городские виды людей тоже интересуют, в первую очередь московские и петербургские.

Карты в виде картинок ищут в первую очередь для учёбы — контурные, физические, политические. Или для того, чтобы спланировать отпуск: об этом говорит популярность запросов вроде «карта Испании на русском языке с городами и курортами». Или чтобы лучше представить, о чём идёт речь в новостях, — например, когда ищут карту Сирии. V

Аналитики разделили популярные запросы «тату» на два списка: в одном — популярные типы татуировок, в другом — части тела, на которых их хотят увидеть.