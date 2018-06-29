Как RT скрестил революцию и социальные сети

Полгода понадобилось RT на подготовку исторического проекта «#1917live: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад?» В итоге целый год участники двух революций 1917 года вели репортаж о событиях столетней давности. Самым сложным оказался начальный этап, рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа в интервью Sostav и агентству SKBD.SH.

Команда распределила огромное количество событий по таймлайну, а потом адаптировала контент к формату и языку Twitter. У #1917live есть и социальная составляющая: RT продвигает проект в образовательных учреждениях — вузах и школах. «Мы очень рады, что у этого проекта получился реальный impact. Мы видим потенциал даже после завершения. Некая полезная вещь, которая может вдохновить молодых людей на изучение истории», — отметил Карнович-Валуа.

К Cannes Lions создатели #1917live подготовились основательно: проект «обкатали» на фестивалях, и в общей сложности он собрал более 20 премий. Напомним, работа попала в два шорт-листа Cannes Lions: Media и Digital Craft Lions.

С Глебом Бурашовым (креативным соцмедиа продюсером), Кириллом Карновичем-Валуа (автором идеи) и продюсером Айвором Кротти беседовали наши специальные корреспонденты в Каннах Ирина Рогачёва и Владимир Могилевец