Креативный директор Havas Moscow — о работе в жюри Cannes Lions 2018 и вызовах времени

Sostav и агентство SKBD.SH представляют продолжение серии интервью с участниками международного фестиваля Cannes Lions 2018. В новом выпуске — Полина Магуайр из Havas Moscow, которая проделала огромную работу в Каннах — только в категории Direct онлайн-жюри пришлось оценить 500 кейсов, вошедших в шорт-лист. Судейство в Young Lions Print было более «интимным» — проекты участников оценивало всего трое человек.

Магуайр отказывается считать принт вымирающим видом и называет хорошую рекламу в прессе «драмой на листе бумаги». По ее мнению, команда-победитель Young Lions Print отлично справилась с задачей и передала ту самую драму для клиента — некоммерческой организации Creative Spirit.

Есть ли противоречие между креативностью и технологиями, а также как сохранить сексуальность рекламной индустрии — в интервью с креативным директором Havas Moscow.

С Полиной Магуайр беседовали наши специальные корреспонденты в Каннах Ирина Рогачёва и Владимир Могилевец