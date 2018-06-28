Социальную направленность, «здоровый» интернет и другие тренды Cannes Lions 2018 комментирует гендиректор Wavemaker

О социальности главного рекламного фестиваля говорили многие его участники. Аналогичный тренд отметила и руководитель Wavemaker Наталья Кирьянова, которая входила в состав жюри Media и Young Lions Media. В категории Media было представлено почти 400 кейсов, и огромное количество работ имело социальный подтекст. Об этом глава агентства рассказала в интервью Sostav и агентству SKBD.SH.

Искусственный интеллект, data и Общеевропейский регламент о персональных данных (GDPR) — три ключевых тренда, которые прослеживались везде, особенно в медиа. Не менее актуальной темой стал «здоровый» интернет, где сплелись политические и социальные мотивы.

С Натальей Кирьяновой беседовали наши специальные корреспонденты в Каннах Ирина Рогачёва и Владимир Могилевец