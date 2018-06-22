Креативный директор Friends — о шансах каннского кейса на успех и важной роли комментаторов на Sostav

Серию видеоинтервью с фестиваля Cannes Lions 2018, которые Sostav делает совместно с агентством SKBD. SH, продолжает разговор с Максимом Пономарёвым. Креативный директор Friends посетил лекции и мастер-классы и готов рассказать, что же интереснее.

Агентство подавало на фестиваль два проекта — Run to scroll (adidas) и «Когда нужно» (Yota). Первый кейс вошел в шорт-листы Mobile и Entertainment. Кейс для Yota претендовал на Film Lions, но в шорты не попал.

Пономарёв считает, что у «Когда нужно» изначально было мало шансов: если Run to scroll — западный кейс, инновационный, то Yota — это скорее локальная история. «У нас были дискуссии — подавать или нет. Вроде были хорошие отзывы. Впервые, кстати говоря, на Sostav мы получили дикий респект комментаторов. Первый раз на моей памяти писали добрые комментарии».

О других критериях успешного проекта — в нашем интервью.

С Максимом Пономаревым беседовали наши специальные корреспонденты в Каннах Ирина Рогачёва и Владимир Могилевец.