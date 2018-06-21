Совладелец DDVB рассказал о технической продвинутости Cannes Lions

Креативный директор DDVB Леонид Фейгин получает удовольствие «на каждом повороте» Cannes Lions. В этом он признался в интервью Sostav. Сейчас креатор находится в Каннах — в этом году его пригласили оценивать работы участников в категории Design.

Техническая продвинутость фестиваля вызывает неподдельное восхищение Фейгина: у участников Cannes Lions четкий распорядок, причем все делается в digital. «Каждый шаг записывается, в любую секунду, любое сомнение — документ, кто что забыл — тут же напомнили. Каждый голос, каждое сомнение сохранено, можно всегда отмотать назад и увидеть картину», — рассказал креадир DDVB.

Подготовка к фестивалю напомнила ему подготовку к прыжкам с парашютом. И то парашютисты тренировали слабее, утверждает Фейгин. Ведь организаторы Cannes Lions предоставили членам жюри аудио- и видеоинструкции, детальные списки требований, а также вдохновляющие речи и мотивирующие спичи.

В Каннах ты превращаешься в мессенджер и становишься пророком, поскольку каждое серебро или бронза — это послание индустрии и людям, говорит Фейгин. Все это объединяет и создает сектантскую атмосферу. Смотрите интервью и вы узнаете, что же думает наш герой о глобальных трендах и о российской рекламной индустрии в частности.