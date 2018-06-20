О буднях делегатов Cannes Lions рассказывает PR-директор Nectarin Ольга Вяткина

Продолжение каннского дневника — на этот раз впечатлениями от второго дня на международном фестивале креативности Cannes Lions делится PR-директор Nectarin Ольга Вяткина.

Во второй день Cannes Lions я успела не только послушать интересных спикеров, но и посмотреть на развлечения для делегатов на пляжах Facebook и Google.

В этом году Instagram действительно удивил и прямо на пляже установил уникальную кинематографическую скульптуру британского художника и дизайнера Эс Девлин. Девлин строила кинетические скульптуры для самых больших сцен мира, работала с такими артистами, как Адель, Канье Уэст, Джей Джей, Бейонсе и U2, а также с такими брендами, как Chanel и Louis Vuitton.

Это цилиндр из проекционных миниатюрных многоэтажных архитектурных фасадов, которые окружают зрителя. Окна домов — это экраны, передающие визуальные повествования, которые рассказывают люди. Проекции покрывают всю поверхность капсулы внутри и бесконечно отражаются между зеркалами и водой. Как объяснили представители компании, благодаря этой установке Instagram показывает, как рассказывание историй может стать катализатором для построения сообщества и сближения мира.

На пляже Google всегда очень весело, много пляжных активностей, из-за которых так и хочется пропустить следующую лекцию. Если есть желание создать своими руками кепку с уникальным тематическим лого Google, придётся постоять в очереди.

Если говорить про выступления спикеров, то основными темами второго дня стали необходимость баланса креатива и технологий, будущее для потребительского опыта. Говорили о том, какие тренды станут ключевыми в следующие 12−18 лет. Тим Коуб рассказал про свой потрясающий опыт работы с такими компаниями, как Apple и Nike.

Инновации, произошедшие в технологическом секторе за последние 10 лет, привели к необратимым изменениям в жизни людей. Также эти изменения коснулись и рекламной индустрии. Сейчас мы на пороге вступления в новую эпоху, которая будет характеризоваться высокой скоростью (5G), искусственным интеллектом и технологией IoT. Юнгхи Ли, директор по маркетингу Samsung Electronics, говорил о том, как использовать все эти новые технологии в креативных кампаниях будущего.

На секции, посвящённой креативу в Китае, руководители крупнейших китайских корпораций и их агентств обсуждали специфику китайского креатива, а также — меняет ли он мир и как.

Важной новостью стало то, что Spotify собирается включить в свой продукт не только музыку, но и видео. Прошло уже три года с тех пор, как Spotify заявил о своём намерении. Однако, возможно, в этот раз заявление не ограничится только словами. По словам Брайан Бенедик, отвечающего за рекламу в Spotify, сейчас разрабатываются видеоплатформы, которые будут стоять наряду с Twitter и YouTube.

Уникальным опытом стало посещение презентаций перед жюри Titanium Lions. Это первый год, когда после попадания в шорт-лист Titanium необходимо защищать свою работу перед строгим жюри. 10 минут отводится на презентацию, 10 — на вопросы. Конечно, все кейсы, которые представлены там, уже известны жюри, поэтому спикеры стараются выделиться, добавив в свои презентации то, что не вошло в основной show case. Вопросы жюри заставляют понервничать. Самый частый из них — как ваша работа повлияла на индустрию?