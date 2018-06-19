Самые интересные выступления, спикеры и идеи от PR-директора агентства Ольги Вяткиной

Русский десант высадился на Лазурном берегу и спешит поделиться первыми впечатлениями от Cannes Lions. Начинаем вести каннский дневник вместе с нашими коллегами и друзьями. Сегодня самые интересные новости расскажет PR-директор Nectarin Ольга Вяткина.

Первый день Каннского фестиваля начался с выступления легенды мировой рекламы, учредителя одного из самых успешных рекламных агентств мира Droga5, Дэвида Дрога.

Он говорил про «простые вещи», необходимые для работы в креативной индустрии, такие как амбиции, лояльность, сопереживание и здравый смысл. Финальным аккордом стал один из самых любимых роликов Дэвида, созданный для аукциона Chisties. В этом ролике были показаны эмоции людей, которые смотрели на картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая долгое время считалась утраченной, и в итоге была продана за 450 миллионов долларов. Именно такой, по его мнению, должна быть реклама.

Следующим спикером стал американский журналист Майкл Вольф, автор бестселлера «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Вместе с легендой рекламы Джеффом Гудби он обсудил, что изменилось после выпуска книги, что Вольф думает о президенте Трампе и как меняется роль журналистики в эпоху социальных сетей.

Самой яркой секцией первого дня Cannes Lions однозначно стала секция Burger King и DAVID Maiami. Не случайно анонс их выступления был на обложке ежедневного журнала. Спикеры сравнили работу рекламщиков с методами, которые используют хакеры. Они, как правило, определяют свою цель, изучают ее, находят способ «взломать», а затем приступают к «атаке». Секция была посвящена анализу «хакерского мышления» и тому, как применить его в мире маркетинга и коммуникаций. Как бренды могут стать частью поп-культуры и добиться отличных результатов.

Секция Dentsu была посвящена искусственному интеллекту. Робот на сцене стал самым фотографируемым объектом первого дня фестиваля. Многие рассматривают роботов как угрозу для рабочих мест, но действительно ли это так? Какую роль в будущем будут играть люди, а какую роботы? Как агентства могут найти своё место во всем этом? На эти вопросы ответили ведущий ученый в области робототехники и бывший главный редактор Wired Japan.

Финальным выступлением первого дня для меня стала Андреа Белл с темой: «Кто будет вашим потребителем в 2020 году?». Что будет стимулировать их поведение? Как они будут тратить деньги?