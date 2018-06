Самые интересные выступления и события глазами Людмилы Кулибабы и Михаила Синельщикова

О своих впечатлениях от Cannes Lions рассказывают сотрудники Creative Possible Group Людмила Кулибаба и Михаил Синельщиков.

День первый — что происходит?

Это наш первый раз в Каннах, и мы пропускаем выступление Дроги и кучу других стоящих лекций, потому что в это время летим в самолете. Расстроенные идём смотреть шорты Health, Print и Outdoor в местном аналоговом колорибусе — я не перестаю фотографировать работы на телефон как китайский турист, чтобы запомнить, потому что очень много хорошего.

В 5 часов каждый день все алкогольвы и алкогольвицы устремляются на хэппи аур на пляже CNN. Организаторы вообще заботятся о том, чтобы у каждого всегда было по бокалу в руке. Но совсем не заботятся о них, когда ставят лекцию Хегарти на утро после гала-вечеринки. Судя по всему, его все будут смотреть онлайн в Digital архиве Канн.

Начинается церемония награждения Health Lions. Многие игнорируют эту номинацию — не ходят на лекции и не смотрят кейсы, и очень зря. Потому что Health в этой номинации понимается очень широко — это не только жёсткая фарма, где-либо реанимация и кардиостимуляторы, либо таблетки от диареи. Если ты сделал хоть что-то полезное для людей с ограниченными возможностями или больных людей, даже если просто поднял им настроение — ты вполне может попасть в шортлист. Поэтому в номинации полно стоящих и цепляющих кейсов, которые проходят мимо большинства.

Проходим на гала-вечеринку и сходу встречаем толпу нарядно одетых людей и Наоми Кэмпбелл. Мы с Мишелем успокаиваем себя, что пришли в костюмах креативщиков (мятые джинсы и рубашка), пока не встречаем Giorgi Avaliani из Leavigstone, Tbilisi в национальном костюме и папахе, который просто взрывает эту вечеринку и не успевает заселфиться со всеми желающими. Нетворкинг 100 уровня. Розе льётся рекой — пьем за шорт-листы наших русских коллег.

Если после этой кривой трансляции вам покажется, что ваших креативщиков не стоит отправлять в Канны, я процитирую легендарного CCO Droga5 Тэда Ройера. В одном из своих интервью* говорил о том, что в рекламном бизнесе тебе нужно привыкать к постоянному разочарованию, потому что только 1 из твоих 10 идей реализуется, если вообще продается. И поэтому он не думает о Каннах как о чём-то бессмысленном. Если креативщики попадают туда, пусть веселятся и напиваются до потери сознания, потому что it’s a fucking ridiculous business.

Поэтому тусите и расслабляйтесь — каннские спикеры в удобном формате будут ждать вас на DMC 2018, когда промозглым сентябрьским днем в Москве вы будете готовы к получению знаний.

День второй — эффективный

Поскольку мы всегда остаемся hungry & foolish, ищем на фестивале бесплатную еду. Спрашиваем совета у бывалых коллег и понимаем, что с этим, в отличие от алкоголя, напряжёнка. Ищем местного кебабье и съедаем шаверму за 500 рублей. Погнали за знаниями.

Для меня одна из самых интересных площадок фестиваля — Behind the Work Stage. Здесь люди не просто блуждают c мыслью о том, как нужно быть креативным (придумать-сделать-подать), а рассказывают, как им удалось сделать свои крутанские кейсы.

Например, лекция от Cossette и SickKids Hospital, которые, естественно, рассказывают о том, что делали и делают в рамках кампании SickKids VS (не только всем известный ролик, но и многое другое). На Q&A звучит вполне ожидаемый вопрос — учитывая production-value ролика, не стоило ли потратить эти деньги на лечение и новое оборудование. На что представитель SickKids Hospital показывает сумму, которую им нужно собрать за 4 года — 1.3 миллиарда долларов. Иногда стоит рискнуть и вложиться в кампанию, которая привлечет не только сердобольных женщин 45+, которые и так жертвовали деньги в их фонд, но и абсолютно всех, причем на глобальном уровне.

Отвлекшись на ананасы и придя за 10 минут до начала лекции IKEA, мы так и остаемся стоять в огромной очереди, растянувшейся на 2 этажа. It is not all fun and games.

Идем вместо этого послушать, как Publicis заменит нас всех Marcel-ем. Слушаем и разжимаем булки — не заменит.

Смысл хождения на лекции в Каннах все же есть. Не за знаниями, а за вдохновением. Если вы и узнаете что-то новое, то сразу забудете это после 5 бесплатных бокалов розе. Но заряд, который вы получите от всех этих успешных, бесстрашных, одержимых людей останется. Более того, он, кажется, накопительный.

Попадаем в первые ряды на церемонии награждения Print&Publishing, Outdoor, Design, Mobile, поэтому отблески от золотых львов бьют по глазам и нашему эго. Перед выходом Гранд Синьора показывают на экранах серебро и бронзу. Ура! У России серебро в Outdoor и бронза в Mobile — оба у проекта Rain Wifi от Теле2 и Geometry Global.

Львов получают мои любимые работы Lacoste, Trash Islands, Deisel и многие другие. Моя личная радость — гранд-при в Mobile получает работа SelfieStix, где главная «инновация» — прищепка на телефон, на которую можно прикрепить собачью косточку, что ваша собака действительно горела желанием делать с вами селфи и смотреть в камеру.

Это потрясающе — мы всегда из кожи вон лезем, чтобы придумать невероятные технологические решения, апки, VR experience, изобрести трекер, который будет влиять на собачьи лобные доли, чтобы она смотрела, куда нам нужно. А все может быть элегантно и просто. Молодцы!

Бежим в бар, чтобы успеть на второй тайм Россия-Египет, и тут ребята как по заказу начинают футболить и день завершается для России прекрасно — как в креативном, так и в спортивном плане.

День третий — грустно-веселый

Утром узнали, что пролетели в этом году по большинству номинаций. Но организаторы фестиваля очень кстати включили в сегодняшнюю программу выступление двух веселых парней Конора и Шакила О’нила, поэтому впасть в уныние не удалось.

Ребята, как и многие спикеры на этом фестивале, провели своё выступление без каких-либо конкретных заявлений и советов, но, с другой стороны, от них этого и не требуется. Комик и бывший спортсмен устроили, наверное, самую веселую, с огромным количеством импровизационных шуток (действительно смешных) конференцию и в очередной раз вселили веру в то, что талантливые люди — талантливы абсолютно во всем: оба очень взвешенно и рассудительно рассуждали про то, как, например, прогнозировать вирусность и распространение контента, который вы пытаетесь продвинуть: «никак» — именно на этом и сошлись два этих потрясающе обаятельных человека, создающих довольно популярный в т. ч. вирусный контент.

Повезло попасть на выступление оскароносного James Marsh — автора «Вселенная Стивена Хокинга». Режиссер рассказал довольно подробно про своё скромное мнение относительно каждого из собственных фильмов и заявил, что будущее за визуально проработанным брендированным сторителлингом. Вроде бы ничего нового, но финальный аккорд (сцена из вышеупомянутого фильма) не позволил жалеть о выделенном на лекцию времени.

Окончательно порадовал настрой директора по стратегии, работающего с Nike в W+K: спикер крайне недоволен подходом со стороны

клиентов и считает совместные фокус-группы, воркшопы и прочие мероприятия подобного рода пустой тратой времени. В качестве решения предлагается обращать меньшее внимание на формальные и понятные только для индустрии вещи, отходить от принятых процессов и просто креативить. очень много креативить и реализовывать идеи.

По мнению выступающего, это позволит быстрее повысить квалификацию сотрудников как агентств, так и клиентов, а это качественное улучшение в свою очередь сделает всю индустрию более маржинальной.