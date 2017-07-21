Лимитированная партия бесцветного напитка поступит на прилавки США этим летом



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Производитель напитков Pepsi решил в последний раз выпустить лимитированную партию бесцветной Pepsi Crystal, снятую с продажи еще в 90-х, сообщает Businessinsider.

Бесцветный напиток, обладающий вкусом обычного Pepsi, дебютировал в 1992 году, но через пару лет исчез из магазинов. Напиток продвигался как представитель "здорового питания": прозрачный и без кофеина.

В прошлом году в угоду фанатам, которые умоляли вернуть любимый напиток, вышла лимитированная партия Pepsi Crystal и быстро раскупилась. 14 августа этого года газировка снова вернется на полки, но уже "в последний раз", сообщают в компании. Стоимость газировки составит 1,79$ за бутылку.

А так рекламировали Pepsi Crystal в 1993 году: