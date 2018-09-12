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«Калашников» представил беспилотник с возможностью посадки на воду

12.09.2018 в 16:10

Устройство обладает всепогодностью, легким весом, быстрым запуском, устойчивостью к сильному ветру, может находиться в полете более двух часов

Компания ZALA Aero, входящая в концерн «Калашников», представила новую разработку — беспилотное воздушное судно. Беспилотник ZALA 421−10 отличается возможностью посадки на воду, сообщает «Калашников Медиа».

«Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества при применении БВС (беспилотное воздушное судно) в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь, например, при проведении мониторинга трубопроводов в Центральной Сибири», — указано в сообщении.​​

Устройство обладает всепогодностью, легким весом, быстрым запуском, устойчивостью к сильному ветру, может находиться в полете более двух часов, имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию. Кроме того, неразборность конструкции, интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования, простота управления делают эту систему надежной и безотказной и требуют минимального уровня подготовки персонала. Беспилотник оснащен фотокамерой с разрешением в 24 Мп и HD видеокамерой.

Напомним, в конце августа концерн «Калашников» представил концепт собственного электромобиля, который в будущем будет конкурировать с Tesla.

Концерн Калашникова Беспилотник
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