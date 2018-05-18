Онлайн-платформа сохранит все необходимые данные и упорядочит поступающую информацию

Маркетологи — как известно, двигающая сила любого бизнеса. Ежедневно эти многофункциональные специалисты буквально толкают общее дело вперёд к новым вершинам и победам, и потому им постоянно приходится иметь дело с длинными списками задач. Удерживать огромные объёмы информации в уме не по силам ни одному человеку. Учёные давно выяснили, что рабочая память людей устроена очень просто: в среднем нам подвластно сохранять в голове одновременно всего три-четыре потока информации. Что же делать с остальными потоками, которые то и дело норовят ускользнуть из вида и тем самым завести нас в неприятную ситуацию?

Выход есть: все их можно загрузить на онлайн платформу Wrike, которая не только сохранит для вас все необходимые данные, но и позволит упорядочить информацию, сумбурно поступающую в течение активного трудового дня. К вашим услугам Wrike также предоставит обширный перечень инструментов для оптимизации и координации рабочего процесса.

Чтобы перестать испытывать стресс, глядя на увеличивающиеся объёмы заданий, которые часто ставят под удар качество выполняемой работы и заставляют путаться в данных о проектах, загружайте каждый новый проект на платформу, как только он к вам поступил.

Интеграция с электронным ящиком, позволит создавать проекты, полученные на почту, прямо из электронного письма. Определите, какие задачи должны быть выполнены в ходе работы над проектом. Помните, что от пунктуальности во многом зависит репутация любой компании. Чтобы реализовать программу вовремя, задайте временные рамки, в которые следует выполнить каждую из задач, и определите круг ответственных за её выполнение лиц. Очень скоро вы заметите, что с Wrike легче ориентироваться в приоритетности заданий.

Вы сможете выделить задания, которые требуют немедленного решения, и отсеять задачи, которые можно оставить на потом. Работа коллектива приобретёт максимальную прозрачность, что позволит эффективнее использовать все ресурсы вашей фирмы. Сотрудники перестанут попадать в водоворот электронной переписки, ведь каждый этап проекта можно с большим удобством обсудить в комментариях к нему. Таким образом, чтобы вернуться к каким-то важным замечаниям, никому из ваших коллег не придется тратить ценное время на то, чтобы перелопачивать всю корреспонденцию.

Более того, быстро связаться с одним из членов команды, вам позволит такой инструмент, как упоминание. Данный инструмент способствует более простой коммуникации по цепочке «вопрос-ответ». Как только один из сотрудников будет упомянут в определенной части работы над проектом, он мгновенно получит уведомление об этом. Вам не придется давать краткое описание этапа работы для пояснения возникшего у вас вопроса. То, что прорабатываете сейчас вы, увидит и ваш коллега, поэтому вы сможете обойтись минимальным набором слов. А чем легче и понятнее происходит коммуникативный процесс внутри коллектива, тем меньше подводных камней возникает на пути реализации намеченной программы.

Ввиду того, что маркетологи работают с рынком, который имеет свойство постоянно видоизменяться, не лишним будет следить за темпами работы всей команды. Настройки онлайн платформы позволят вам генерировать еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные отчёты обо всех релизах и кампаниях, подготовленных отделом маркетинга. Это позволит вовремя обнаружить снижение эффективности и провести работу, нацеленную на улучшение показателей. К тому же, платформа Wrike позволяет следить за рабочей загрузкой каждого члена коллектива, что способствует грамотному распределению заданий в отделе маркетинга и максимальной эффективности использования доступных ресурсов.

Ваши маркетологи по достоинству оценят новую для себя возможность копирования задач. Это будет весьма полезно для регулярно проводимых маркетинговых операций. В долгосрочной перспективе освобождение от выполнения рутинной работы помогает сэкономить время, достаточное для выполнения целого нового проекта. К тому же работать над чем-то новым и проявлять фантазию работникам всегда интереснее, чем тратить свои силы на монотонную работу.

Время — деньги. Когда мы вынуждены тратить драгоценные часы на несущественные задачи, мы несём убытки. Онлайн платформа была разработана, исходя из понимания такого положения вещей. Имея в распоряжении инструменты Wrike, вашим маркетологам станет легче и интереснее работать. А когда двигатель предприятия работает в полную мощь, то и вся машина двигается быстрее. Невозможно обойтись без оптимизации процессов и оставаться конкурентоспособным.

Если ваш бизнес вышел на рынки нескольких стран, вы понимаете, как важно создать максимально слаженное взаимодействие между всеми офисами. А уж если вы планируете запустить одновременную кампанию во всех странах, где есть ваши клиенты, без чёткой координации действий никак не обойтись. Возложите и эту функцию на плечи онлайн платформы. Некоторые предприятия начинали своё сотрудничество с Wrike с кампаний по рассылке электронных сообщений. Онлайн платформа доказала свою эффективность в этом вопросе, к примеру, такому холдингу, как Hootsuite, когда его маркетинговый отдел столкнулся с необходимостью скоординировать переводы и проектирование кампании в нескольких странах. В результате все этапы проекта Hootsuite были проработаны в лучшем виде, а сам проект запущен в срок.

В заключении хотелось бы заметить, что интерфейс Wrike предельно понятен и прост, поэтому переход на данную платформу не вызовет затруднений. Начать работу можно и в бесплатной версии, ориентированной на небольшие коллективы и индивидуальное пользование. По мере ознакомления с инструментами программы, вы сможете со временем перейти на тот вариант платформы, который лучше всего соответствует требованиям ваших специалистов.

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