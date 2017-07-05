Шаги человека, отвлекающегося на звонки и смс, замедляются, а ноги поднимаются выше



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Постоянное использование смартфонов во время ходьбы изменяет походку людей, установили исследователи из Anglia Ruskin University, сообщает Phone Arena.

По условиям эксперимента участники должны были преодолеть препятствие в виде бордюра с пустыми руками, во время набора текстового сообщения и разговора по телефону.

На теле подопытных исследователи разместили специальные датчики для максимально точной фиксации движений. Специальное оборудование отслеживало направление взгляда всех участников эксперимента.

Результаты эксперимента показали, что и телефонные разговоры и общение в переписке очень отвлекают пешеходов. Внимание участников эксперимента при этих действиях снижалось на 61%. Походка становилась медленнее, а шаги шире.

«Мы обнаружили, что использование телефона заставляет людей гораздо реже смотреть по сторонам и под ноги. Однако в таких обстоятельствах все мы меняем наше визуальное восприятие и походку, что позволяет безопасно обходить препятствия. Таким образом, пользователи гаджетов начинают шагать медленнее и более размашисто», - отметил доктор Мэтью Тиммис, старший преподаватель физической культуры и спорта в Anglia Ruskin University.

Ведущая нога у всех испытующих поднималась выше на 18%, а шаг замедлялся на 40%. Естественно, в приоритете оказывались набор текста и беседа по телефону, а ориентация в пространстве отходила на второй план, что снижало внимание и подвергало испытующих большей опасности на пути.

Результаты исследования в очередной раз доказали, что гаджетозависимость повышает риск аварий на дорогах и тротуарах. Эту проблему давно пытаются решать и в других странах, так ученые из Сингапура предлагают гаджетозависимым перемещаться на беспилотных скутерах, а в Нидерландах встраивают в тротуары светодиодные полосы.