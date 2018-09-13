Как шоу «Закулисье СТС» набрало 10 млн просмотров в digital за 1,5 месяца

Компания Huawei за последние два года серьезно увеличила долю рынка в России. СТС запустил масштабный проект, призванный привлечь максимально большую аудиторию и поддержать имидж бренда и конкретного продукта — смартфона Huawei P20 Pro, при этом избегая навязчивой рекламы.

Отдел спецпроектов телеканала СТС и сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ (селлер Национальной медиа группы и СТС Медиа) предложили Huawei сделать трансмедийный проект, который охватил бы аудиторию в digital, социальных сетях и на телевидении, и при этом составил бы единую историю, части которой взаимодействуют между собой. Проекты подобного формата — «Закулисье шоу «Успех»» и «Закулисье новогоднего шоу», которые вышли в 2017 году, — показали отличные результаты.

«Закулисье СТС», ведущей которого стала популярный инстаграм-блогер Ида Галич, — это серия роликов, снятых за кулисами ТВ-шоу телеканала СТС, непосредственно на съемочных площадках.

Зрителям всегда интересно наблюдать процессы, остающиеся за кадром. СТС сконцентрировались на производстве уникального контента, интересного широкой аудитории: открыли двери на «кухню» телевидения и показали бэкстейдж сериала, еще не вышедшего на экраны.

Интегрировали продукт — смартфон Huawei P20 Pro — в ролики нативно, а сами видео сняли и смонтировали в формате, популярном именно в digital. В итоге получился проект, объединяющий и digital со всеми его техническими возможностями и стилистической свободой, и телевидение с его огромной аудиторией, и работу с блогерами как лидерами мнений. Это довольно-таки самобытный и интересный контент. По охвату и эффективности такой проект дает большую фору исключительно digital-проектам.

Для проекта «Закулисье-СТС» посетили съемочную площадку сериала «Большая игра». Также побывали на съемках нового сезона сериала «Молодежка», который будет в эфире СТС осенью, и заглянули за кулисы шоу «Успеть за 24 часа» с Александром Роговым.

На съемках проекта «Закулисье» работала отдельная команда «СТС-Медиа», которая отлично разбирается в особенностях съемки именно для digital-проектов. Это совершенно иной подход к сценарию, манере съемки, стилю, монтажу, другой юмор и другие звезды. Группа работала не только на съемочных площадках, но и в гримерных, в технических помещениях и даже в столовой.

Лицом выпусков «Закулисья» неслучайно стала блогер Ида Галич. Была проделана большая работа по выбору лица проекта: это должен был быть несомненный лидер мнений, при этом самобытный и известный прежде всего в digital-среде. Важны были и возможность работать в кадре, и подача, и совпадение в юморе.

Юмор стал одной из главных изюминок проекта, обеспечивая роликам максимальный охват. Многие моменты рождались прямо на площадке. Но большая часть контента продумывалась и подготавливалась заранее, ведь хорошая подготовка — залог удачной импровизации. Поэтому, чтобы Ида вовремя пошутила, командой СТС заранее прорабатывался большой объем информации и о самом шоу, и о звездах этого шоу, и даже о самой Иде.

Например, нашли в Instagram-аккаунте Александра Рогова смешное фото, на котором он позирует в образе бездомного — в гриме, в соответствующем костюме. На странице Иды обнаружили похожие фотографии: для одного из своих вайнов она примеряла образ человека без определенного места жительства. Загрузили эти фотографии на Huawei P20 Pro, а Ида показывала их Александру.

Был разработан ряд форматов интеграции смартфона Huawei P20 Pro в ролики. Это и брендированная заставка, и брендированный пэкшот, а также нативные интеграции внутри ролика, отражающие все привлекательные качества продукта.

Кроме того, съемка с Идой вошла в брендированную заставку — анонс проекта, которая шла в эфире телеканала СТС.

На digital-ресурсах СТС — на сайте СТС, в мобильной версии сайта, в мобильном приложении СТС, в аккаунтах в социальных сетях: в ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках, Instagram, на YouTube-канале СТС — были размещены 12 роликов длительностью около 4 минут каждый. Также вышли два поста в Instagram Иды, каждый из которых набрал по 2,5 млн. просмотров.

Охват на ТВ составил более 16 миллионов человек. Более 10 миллионов просмотров брендированного контента набралось на digital-площадках.