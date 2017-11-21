Вера Ларкина, руководитель отдела контекстной рекламы i-Media, анализирует сегмент на основе данных Яндекс.Вордстат

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Смартфоны прочно заняли своё место в жизни интернет-пользователей. По данным Mediascope на 2017 год мобильная аудитория составляет 54% от населения России. При этом количество пользователей, выходящих в Интернет только с мобильных, выросло на 24%.

Исследования темпов роста мобильного трафика регулярно обновляются, однако актуальных цифр по росту мобильного трафика в разрезе тематик не появлялось уже давно. Чтобы быстро определить общий тренд, i-Media решило обратиться к самому доступному источнику с большой сегментированной статистикой – сервису Яндекс.Вордстат.

Яндекс.Вордстат начал учитывать данные мобильного поиска ещё 2015 году. В марте 2016 к возможности смотреть статистику отдельно по мобильным устройствам добавился учёт типов устройств. С июня 2016 года благодаря повышению точности алгоритма расчетов мы можем видеть полную картину в разрезе десктопов, телефонов и планшетов.

Для нашего экспресс-анализа мы выбрали 12 частотных запросов из популярных тематик, отражающих заинтересованность пользователя в совершении покупки товара или услуги.

Для начала посмотрим, какую долю составил трафик с мобильных телефонов в целом и по каждой тематике в отдельности за рассматриваемый период (июнь 2016 - июль 2017).

Как видим, количество запросов со смартфонов пока составляет меньше 30% от общего числа.

В разрезе тематик картина несколько отличается. Самая большая «мобильная» доля у запросов «купить платье» и «купить телефон» - оба набрали по 29%. Самый скромный результат показали запросы «пластиковые окна цена» и «купить осаго» - 21% и 12% соответственно.

По планшетам доля в большинстве запросов остается в пределах 7-9%, и только по двум запросам рекорд побит – «купить платье» и «купить тур» с этих устройств интересует, соответственно, 11% и 10,5% пользователей Яндекса.

Пусть небольшие цифры не вводят в заблуждение: стагнации в росте запросов с карманных гаджетов не наблюдается. Наглядно отразить это поможет следующий график, объединяющий данные по всем запросам, которые мы рассматриваем:

Поскольку с последнего обновления алгоритма прошло всего 14 месяцев, сравнить изменение количества запросов год к году мы не можем: периоды, не совпадающие по сезонности, дадут искаженное представление.

Поэтому, чтобы исключить фактор сезонного влияния, сравним период величиной в два месяца: июнь-июль 2016-го года с июнем-июлем 2017-го.

Итак, вот что у нас получилось:

«Можно увидеть, что абсолютно во всех рассматриваемых случаях динамика прироста запросов с мобильных значительно превышает показатели десктопов и планшетов».

А что с тематиками? Если мы сравним % прироста с мобильных по ним, то увидим однозначно определившихся лидеров:

Запросы «записаться к врачу», «купить авто» и «купить генератор» выросли больше остальных. Интересно, что запрос «купить осаго», для которого общая доля количества мобильного интереса была самой низкой (12,4%), находится на пятом месте по приросту мобильного трафика (+39,4%).

«Подобная динамика говорит о том, что доля количества запросов со смартфонов будет постоянно и быстро изменяться. Важно регулярно отслеживать эти изменения в тематике, с которой вы работаете, чтобы иметь более точное представление о целевой аудитории, работая с ней соответствующим образом».

Итак, аудитория интернета быстро растет за счёт мобильных устройств, и основная задача – обеспечить максимально простой и удобный путь к конверсии именно на смартфонах. Но на практике представители тематик, ставших лидерами по приросту запросов с мобильных, продолжают делать акцент на развитии сайта для десктопов. Проблема напоминает замкнутый круг: рекламодатели продолжают оценивать эффективность мобильного трафика по последнему клику, оглядываясь на более конверсионный десктоп. Ещё в 2012 году Google опубликовал исследование со значимой цифрой 67% - именно столько пользователей начинают решать свою задачу на одном устройстве и заканчивают на другом. Устаревшая модель атрибуции не позволяет оценить реальный вклад мобильного трафика, что приводит к отсутствию стимула работать с мобильным сайтом. При этом чаще всего проблема низкой конверсии на мобильных - в плохой адаптации сайта.