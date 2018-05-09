В этом году в киберспорт пришла международная сеть быстрого обслуживания KFC

В 2018 году все маркетологи мира, даже самые консервативные из них, признают, что киберспорт — это безусловный тренд. Объем рынка растет и в этом году приблизится к отметке в $ 1 млрд, а аудитория любителей киберспорта увеличивается с каждым новым турниром. 4−6 мая международный турнир EPICENTER по Dota 2 в Москве вживую увидели 24 тысячи зрителей, а онлайн за соревнованием наблюдали около 13 миллионов людей по всему миру только на стриминговой площадке Twitch.

Бренды уже не могут игнорировать это массовое явление, и в этом году в киберспорт пришла международная сеть быстрого обслуживания KFC, запустив киберспортивное направление в рамках своего международного проекта KFC BATTLE.

KFC BATTLE — это спортивный и культурно-образовательный проект, в котором могут принять участие жители России и стран СНГ. Проект дает молодым и активным людям платформу, где они могут проявить себя в любимом деле — будь то футбол, стритбол, рэп, вокал, блогинг или фотография. В различных городах России и стран СНГ проходят фестивали, открытые для всех желающих. В этом году проект дополнился киберспортивным направлением.

В организации мероприятий в рамках данного проекта компания KFC опирается на партнеров с богатой экспертизой и опытом по различным направлениям, а наставниками участников выступают знаменитые спортсмены, музыканты, блогеры — профессионалы своего дела. Так, за рэп и вокал в проекте отвечает музыкальный лэйбл Black Star, а за киберспорт — холдинг ESforce.

Дарья Мартынова, руководитель проекта KFC BATTLE: «Наш проект KFC BATTLE объединяет главные молодежные тренды, и, конечно, мы не могли не охватить киберспортивное направление. Это серьезный шаг в развитии проекта. Перед нами стоит интересная задача: организовать международный Чемпионат по Dota 2 с грандиозным финалом в Москве. Мы уверены, что вместе с партнерами в лице крупнейшего холдинга ESforce мы проведем по-настоящему масштабный и профессионально организованный турнир».

Профессиональные игроки не допускаются до участия в проекте, но за командами и участниками на протяжении Чемпионата будет наблюдать наставник проекта — Ярослав «NS» Кузнецов — известный киберспортсмен, комментатор-аналитик и бесспорный авторитет в мире Dota 2.

Чемпионат будет транслироваться студией киберспортивных трансляций RuHub. Это позволит KFC и ESforce увеличить охватность проекта, а участникам — ощутить себя настоящими киберспортсменами.

В Чемпионате KFC по киберспорту могут принять участие жители России, Казахстана, Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Киргизии и Азербайджана, то есть даже из тех стран, где нет присутствия бренда KFC.

Турнир разделен на 3 этапа:

Открытые онлайн-квалификации , в которых могут принять участие все желающие, причем как укомплектованные команды, так и одиночные игроки, из которых потом формируются составы. В KFC хотели, чтобы у каждого состава было право на ошибку, поэтому ESforce предложил устроить восемь открытых квалификаций — если команда проигрывает в одних квалификациях, она может сразу же записаться на следующие;

, в которых могут принять участие все желающие, причем как укомплектованные команды, так и одиночные игроки, из которых потом формируются составы. В KFC хотели, чтобы у каждого состава было право на ошибку, поэтому ESforce предложил устроить восемь открытых квалификаций — если команда проигрывает в одних квалификациях, она может сразу же записаться на следующие; Закрытые онлайн квалификации , в которые проходят 16 лучших команд из предыдущего тура;

, в которые проходят 16 лучших команд из предыдущего тура; Гранд-финал в Москве, куда будут приглашены 4 самых сильных коллектива. Их перелет и проживание будут полностью оплачены организатором, кроме того, им будет предоставлена тренировочная база для подготовки к финальным играм.

Главным призом Чемпионата станет квота в финал по Dota 2 Кубка России по киберспорту, который организует Федерация компьютерного спорта России. Призовой фонд Кубка России по киберспорту в прошлом году составил 7 млн рублей. Таким образом, команда-победитель Международного Чемпионата KFC по киберспорту обеспечит себе дорогу в «большой» киберспорт, а игры финалистов будут транслироваться на многотысячную аудиторию студии RuHub.

Kиберспорт — это спорт 21 века, и KFC удалось стать одним из первых международных масс-маркет брендов, которые инвестировали в эту сферу и дали молодым талантам шанс проявить себя в том, что им интересно. Для того чтобы заслужить лояльность своей аудитории с раннего возраста, KFC готовы «сыграть вдолгую», выбирая для этого правильные инструменты и правильную сферу.

Рабочая группа Чемпионата KFC по киберспорту: