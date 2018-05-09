В 2018 году все маркетологи мира, даже самые консервативные из них, признают, что киберспорт — это безусловный тренд. Объем рынка растет и в этом году приблизится к отметке в $ 1 млрд, а аудитория любителей киберспорта увеличивается с каждым новым турниром. 4−6 мая международный турнир EPICENTER по Dota 2 в Москве вживую увидели 24 тысячи зрителей, а онлайн за соревнованием наблюдали около 13 миллионов людей по всему миру только на стриминговой площадке Twitch.
Бренды уже не могут игнорировать это массовое явление, и в этом году в киберспорт пришла международная сеть быстрого обслуживания KFC, запустив киберспортивное направление в рамках своего международного проекта KFC BATTLE.
KFC BATTLE — это спортивный и культурно-образовательный проект, в котором могут принять участие жители России и стран СНГ. Проект дает молодым и активным людям платформу, где они могут проявить себя в любимом деле — будь то футбол, стритбол, рэп, вокал, блогинг или фотография. В различных городах России и стран СНГ проходят фестивали, открытые для всех желающих. В этом году проект дополнился киберспортивным направлением.
В организации мероприятий в рамках данного проекта компания KFC опирается на партнеров с богатой экспертизой и опытом по различным направлениям, а наставниками участников выступают знаменитые спортсмены, музыканты, блогеры — профессионалы своего дела. Так, за рэп и вокал в проекте отвечает музыкальный лэйбл Black Star, а за киберспорт — холдинг ESforce.
Дарья Мартынова, руководитель проекта KFC BATTLE:
«Наш проект KFC BATTLE объединяет главные молодежные тренды, и, конечно, мы не могли не охватить киберспортивное направление. Это серьезный шаг в развитии проекта. Перед нами стоит интересная задача: организовать международный Чемпионат по Dota 2 с грандиозным финалом в Москве. Мы уверены, что вместе с партнерами в лице крупнейшего холдинга ESforce мы проведем по-настоящему масштабный и профессионально организованный турнир».
Профессиональные игроки не допускаются до участия в проекте, но за командами и участниками на протяжении Чемпионата будет наблюдать наставник проекта — Ярослав «NS» Кузнецов — известный киберспортсмен, комментатор-аналитик и бесспорный авторитет в мире Dota 2.
Чемпионат будет транслироваться студией киберспортивных трансляций RuHub. Это позволит KFC и ESforce увеличить охватность проекта, а участникам — ощутить себя настоящими киберспортсменами.
В Чемпионате KFC по киберспорту могут принять участие жители России, Казахстана, Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Киргизии и Азербайджана, то есть даже из тех стран, где нет присутствия бренда KFC.
Турнир разделен на 3 этапа:
- Открытые онлайн-квалификации, в которых могут принять участие все желающие, причем как укомплектованные команды, так и одиночные игроки, из которых потом формируются составы. В KFC хотели, чтобы у каждого состава было право на ошибку, поэтому ESforce предложил устроить восемь открытых квалификаций — если команда проигрывает в одних квалификациях, она может сразу же записаться на следующие;
- Закрытые онлайн квалификации, в которые проходят 16 лучших команд из предыдущего тура;
- Гранд-финал в Москве, куда будут приглашены 4 самых сильных коллектива. Их перелет и проживание будут полностью оплачены организатором, кроме того, им будет предоставлена тренировочная база для подготовки к финальным играм.
Главным призом Чемпионата станет квота в финал по Dota 2 Кубка России по киберспорту, который организует Федерация компьютерного спорта России. Призовой фонд Кубка России по киберспорту в прошлом году составил 7 млн рублей. Таким образом, команда-победитель Международного Чемпионата KFC по киберспорту обеспечит себе дорогу в «большой» киберспорт, а игры финалистов будут транслироваться на многотысячную аудиторию студии RuHub.
Kиберспорт — это спорт 21 века, и KFC удалось стать одним из первых международных масс-маркет брендов, которые инвестировали в эту сферу и дали молодым талантам шанс проявить себя в том, что им интересно. Для того чтобы заслужить лояльность своей аудитории с раннего возраста, KFC готовы «сыграть вдолгую», выбирая для этого правильные инструменты и правильную сферу.
Рабочая группа Чемпионата KFC по киберспорту:
- Дарья Мартынова — Руководитель проекта KFC BATTLE, KFC
- Мария Зеленцова — Менеджер проекта KFC BATTLE, KFC
- Давид Даштоян — Руководитель Чемпионата KFC по киберспорту, ESforce
- Ирина Дорохина — Ведущий менеджер по развитию бизнеса, ESforce
- Максим Маслов — Руководитель команды организаторов Epic Esports Events
- Марк Авербух — Спортивный директор, Epic Esports Events
- Евгений Калганов — Event-директор, Epic Esports Events
- Татьяна Шаврова — Генеральный продюсер, RuHub
- Егор Порсев — Руководитель спортивного департамента Федерации компьютерного спорта России
- Александра Дедюхина — Креативный менеджер проекта, ESforce