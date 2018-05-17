Далеко не все положительно оценили рекомендации к Мундиалю

Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) пришлось извиняться за пособие Idioma y Cultura Rusa («Русский язык и культура»), выпущенное к Чемпионату мира по футболу. В издании, которое раздали чиновникам, футболистам и журналистам, авторы давали советы, как понравиться русским девушкам. Фотографию со страницей, где учат искусству пикапа, выложил журналист Начо Катулло.

В руководстве мужчинам советуют не задавать глупых вопросов о сексе, быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться приятным парфюмом, а также относиться к русской женщине как к сокровищу, чтобы она чувствовала себя особенной. Задавать глупые вопросы о сексе не рекомендуется.

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Удаленная глава состояла из восьми пунктов, пишет BBC. Глава начиналась так: «Российские женщины красивы, а потому многие мужчины просто хотят с ними переспать. Может быть, они тоже этого хотят, но нельзя забывать, что они также личности, которым хочется чувствовать себя важными и особенными. Не задавайте глупых вопросов о сексе. Для россиян секс — это нечто очень личное, о чем не принято говорить публично».

Памятка также призывала готовиться заранее: «Российские женщины любят мужчин, проявляющих инициативу, и если вы не очень уверены в себе, тогда вам нужно начать практиковаться в разговорах с женщинами. Помните, что многие почти ничего не знают о вашей стране, вы для них новые и необычные. В этом ваше преимущество перед российскими мужчинами».

В пособии мужчин призывали сосредоточиться на тех девушках, которым они могут понравиться: «Обычно российских женщин занимают [действительно] важные вещи, но, конечно, вы можете встретить тех, кого волнуют ценности, деньги, красивы ли вы и так далее. Но не переживайте, в России много красивых женщин, и не все для вас одного. Будьте разборчивы!».

Брошюру раздавали на бесплатных курсах по русскому языку и культуре, организованных AFA. Когда фотографии разлетелись по соцсетям и СМИ, чиновники приостановили занятия, забрали у слушателей памятки и вернули уже без сомнительных страниц. Источники в AFA говорят, что спорная глава была позаимствована из блога в интернете.