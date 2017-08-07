На одну тысячу положительных отзывов о ролике пришлось уже 11,5 тысяч отрицательных



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На ТВ стартовала рекламная кампания отдыха в Крыму под слоганом «Потому что наш». Реклама построена по принципу «у них всё плохо», а на отечественном курорте – хорошо.

Отдать предпочтение побережью Крыма россиянам предлагают, сравнив отдых с такими странами как Доминикана, Тайланд, Вьетнам, ОАЭ, Тунис, Турция и т.д.

«Хочется чего-то родного», – приходит к выводу молодая пара, пришедшая в турагенство за путевкой в Крым.

Сравнение вызвало явно неоднозначную реакцию у россиян, что подтверждают негативные комментарии под роликом в YouTube. Одни из самых сдержанных формулировок гласят, что это «лживая пропаганда отвратительного сервиса и высоких цен» и что «там цены как в Турции, а сервис как у меня на даче».

На сегодняшний день ролик в YouTube собрал уже более 155 тыс. просмотров и свыше 11,5 тыс. негативных отзывов.