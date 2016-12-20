Сериал стал одним из самых обсуждаемых телевизионных проектов осени

Если телехитом прошлого лета в США стал сериал «Очень странные дела», показанный Netflix, то осенью умами зрителей завладел «Мир Дикого Запада» телеканала HBO. Премьера фантастического сериала состоялась 2 октября, и сразу же он начал ставить один рекорд за другим. По данным Polygon, в среднем первый сезон посмотрело 11,7 млн зрителей, что больше показателей «Игры престолов» и «Настоящего детектива». Кроме того, «Мир Дикого Запада» стал самой популярной премьерой среди оригинальных проектов HBO.

Одновременно тысячи фанатов активно обсуждали сериал в социальных медиа. Они разбирали запутанные теории и сюжетные повороты, делились фан-артом. Соавтор проекта Джонатан Нолан сказал Adweek, что он с коллегой Лизой Джой восхищен творчеством поклонников. «На фоне более чем 400 сериалов это очень лестно, что люди находят время, чтобы подумать и написать о твоем шоу», — отметил сценарист.

Пилотная серия вызвала бурное обсуждение в Twitter и Reddit, но настоящий взрыв случился после показа второго эпизода. Платформа Sprout Social подсчитала количество упоминаний «Мира Дикого Запада» в микроблогах: более 90 тысяч твитов после первой серии и 190 тысяч — после второй.

Важнейшую роль в этом сыграла команда HBO. Трейлеры и тизеры содержали интригу и сбивали с толку, тем самым подогревая интерес зрителей задолго до премьеры. Использовались различные жанры — от вестерна до фантастики. Пользователи гадали, был в ролике Энтони Хопкинс или нет? Создатели сериала умело выстроили запутанную историю, которую невозможно понять без максимального погружения. Например, разрозненная информация содержалась на промосайтах Discover Westworld и Delos Incorporated.

Нолан и Джой сумели вынести шоу за пределы экрана, а их находки позволили создать такую же мрачную и продуманную кампанию, как сам сериал, говорит старший вице-президент HBO Сабрина Калуори.