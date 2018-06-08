Косметический бренд заявил о себе как о ценителе искусства и его выдающихся представителей

6 июня в Государственном Кремлевском Дворце при поддержке косметического бренда MEZOLUX LIBREDERM, состоялось знаменательное событие в культурной жизни Москвы — уникальный юбилейный концерт блистательной примы мировой оперной сцены Монтсеррат Кабалье. Вместе с непревзойденной певицей на сцену поднялись её дочь Монтсеррат Марти, Джорджи Галан, Игорь Портной и другие яркие оперные звезды.

MEZOLUX LIBREDERM представил московской публике Монтсеррат Кабалье, певицу неизмеримого таланта и масштаба творчества, заявляя о себе как о ценителе искусства и его выдающихся представителей.

Перед концертом в Кремле для гостей MEZOLUX LIBREDERM была организована эксклюзивная фотосессия с певицей, а сразу после неё состоялась презентация официального запуска бренда MEZOLUX LIBREDERM в России.

Биоармирующие средства MEZOLUX LIBREDERM с anti-age комплексом ARMATRIX на основе редчайших микроводорослей моря Ируаз во Франции — международная разработка лучших экспертов Франции, Германии и Швейцарии. Омолаживающий эффект от MEZOLUX LIBREDERM сравним с популярными инъекционными процедурами: мезотерапией и биоармированием. Mezolox Librederm — это настоящий прорыв в косметологии, который позволяет без инъекций избавиться от основных признаков старения и заметно укрепить овал лица.

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